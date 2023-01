Así queda el calendario vacunal gratuito en Córdoba y Andalucía a partir de enero del 2023, con la novedad de vacunar a los niños frente al papiloma virus, comenzando por los varones nacidos en 2011, que cumplen 12 años en el presente año.

Prenatal

Se aconseja a las gestantes que reciban la vacuna de la tosferina a partir de la semana 27-28 y que se vacunen frente a la gripe.

0 meses

El menor, antes de las 24 horas de vida, recibirá la vacuna frente a la hepatitis B.

2 meses

A esa edad el calendario contempla la administración de las vacunas de difteria, tosferina y tétanos; VPI (poliomelitis); hepatitis B; HIB (haemophilus influenzae B; VNC (neumococo conjugada, Prevenar) y meningococo B (Betxero).

4 meses

Están indicadas las vacunas de difteria, tosferina y tétanos; VPI (poliomelitis); hepatitis B; HIB (haemophilus influenzae B; VNC (neumococo conjugada, Prevenar); meningococo B (Betxero) y meningoco C.

6 a 59 meses

Se pueden vacunar desde los 6 a los 59 meses los niños frente a la gripe cuando se realice la campaña en otoño-invierno.

11 meses

Difteria, tosferina y tétanos; VPI (poliomelitis); hepatitis B; HIB (haemophilus influenzae B y VNC (neumococo conjugada.

12 meses

Vacuna frente al meningococo ACWY (Nimenrix) y triple vírica (sarampión, parotiditis y rubéola).

15 meses

Vacuna frente al meningococo B y varicela zóster.

3 años

Triple vírica (sarampión, parotiditis y rubéola) y varicela zóster.

De 4 años a 65

Vacunación de rescate con triple vírica (TV). Se recomienda la vacunación en personas de hasta 65 años sin historia de vacunación ni constancia de antecedente de padecimiento del sarampión. En caso necesario, se administrarán 2 dosis de triple vírica con un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis. En caso de haber recibido una dosis con anterioridad se administrará una dosis de TV. Esta vacunación está contraindicada en embarazadas y en personas inmunodeprimidas. También se procederá a la vacunación de rescate frente a varicela (VVZ) en personas de hasta 65 años de edad que no refieran antecedentes de haber pasado la varicela ni se hayan vacunado. Se administrarán 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas (preferiblemente 8 semanas). Si tienen una dosis previa, se administrará una dosis. En adultos, se realizará serología de varicela (IgG) si no presenta antecedentes de enfermedad ni de vacunación. Esta vacunación está contraindicada en embarazadas y en personas inmunodeprimidas.

6 años

Difteria, tosferina, tétanos y poliomielitis. Además, desde los 12 meses hasta los 18 años se pueden administrar las tres dosis de la vacuna de la hepatitis B si no se pusieron a los 2, 4 y 11 meses.

12 años

Vacuna frente al meningococo ACWY y vacuna frente al virus del papilomavirus humano (VHP) a las niñas de 12 años y desde el próximo año se incluyen los niños, a partir de los nacidos en 2011.

14 años

Vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto. A partir de esa edad, en caso de que estuviera pendiente de recibir esta dosis, se recomienda su administración en cualquier momento.

13-21 años

Todas las personas nacidas entre 2002 y 2010, que no hayan recibido la vacuna frente al meningococo ACWY, pueden recibir esta vacuna si no lo hicieron a los 12 meses y 12 años, que es cuando estaba fijado en el calendario vacunal. Además, Salud tiene posibilidad de vacunar a las chicas de 13 a 18 años, que no se vacunaron en su día frente al papiloma virus o que les falta una dosis.

60-72 años

Se recomienda la administración de la vacuna del neumococo conjugada trecevalente de forma sistemática a los nacidos entre 1951 y 1962 (ambos inclusive), si no la habían recibido antes. Además, anualmente deben vacunarse frente a la gripe los mayores de 65 años, enfermos crónicos de cualquier edad y desde este año también pueden los niños de 6 a 59 meses.