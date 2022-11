La Gran Recogida de Alimentos mide la solidaridad cordobesa

Ya sea por el Black Friday o por la llegada anticipada de la Navidad pero lo cierto es que la mañana de este viernes 25 de noviembre, el supermercado Deza del Zoco era un hervidero de ir y venir de vecinos realizando sus compras. Un set improvisado de radio justo delante de la entrada a la tienda vaticinaba que algo se cocía en la cocina. Y así era. Al otro lado de las puertas batientes de acceso estaban los inconfundibles petos azules de los voluntarios del Banco de Alimentos, motor indispensable e incombustible para el buen resultado de esta gran operación organizada a nivel nacional.

Paco, de unos setenta y largos años, intentaba convencer desde su veteranía a un cliente, de la importancia de colaborar, «esto es como todo, hay gente que enseguida se vuelca y otra, como este señor, que dice que él bastante tiene con tirar adelante», lamentaba. La Gran Recogida de Alimentos pone a prueba la solidaridad de los cordobeses, que en no pocas ocasiones ha quedado demostrada.

Unos metros más allá zigzagueaba entre los carritos otro voluntario, tocayo del anterior, muy empeñado en informar de la campaña a todo el que entraba en la línea de caja. «Es el primer año que colaboro, me he jubilado y ahora puedo hacer este tipo de cosas», explicaba. A su novel juicio, estaban siendo bastantes los que se lanzaban a colaborar, «yo les digo que si no pueden que donen aunque sea 20 céntimos, que sumando poco a poco al final conseguimos mucho».

La Gran Recogida, que se prolonga aún durante este sábado, se puede hacer en formato de entrega física de alimentos o de donación en efectivo en caja, en 126 establecimientos de la capital y la provincia de Córdoba. En este año especialmente, por la fuerte subida de precios en alimentación, son muchas las familias que están pasando necesidades y que acaban por recurrir a cualquiera de las instituciones solidarias a las que el Banco de Alimentos entrega lo que va a recibir en estos días.

Hortensia también viste el peto azul. Ella y sus compañeros se han sumado para echar una mano a través del Centro de Día de Mayores del barrio. El sábado le darán el relevo los cofrades de la Hermandad de la Sagrada Cena, de la Parroquia de Beato Álvaro. No es la primera vez de esta voluntaria y se le nota en la manera desenvuelta en la que aborda a propios y ajenos. «Acabo de preguntar en la caja y me ha dicho la muchacha que están donando bastante» afirma satisfecha. El día es largo y la necesidad, mucha. En Mercadona otros tantos voluntarios desempeñan su función conscientes de lo importante que es cualquier aportación. Angustias es uno de ellos y en su misión se ha topado con unas cuantas negativas, pero en estos casos hay que ser inasequible al desaliento. "Yo lo entiendo, las cosas están difíciles para todos y por supuesto no te puedes enfadar con nadie" reflexiona.

Poco a poco, en una labor de pico y pala, los síes van sumando y ganan terreno en una tienda donde el trasiego era constante y con él, las oportunidades de ayuda para tantos. El sábado más y mejor. Porque como reza el lema de la campaña, comer no puede ser un lujo.