Medicina, la joya de la corona

La carrera de Medicina está de moda entre los jóvenes aspirantes a la universidad. Entre los cientos de alumnos que han ido desfilando durante la jornada de este miércoles 16 de noviembre por los 26 puestos de universidades y centros de Unitour, como Cunef, ESIC, Loyola, Complutense, Navarra, Pontificia de Salamanca, Comillas, Nebrija o la de Córdoba, entre otras tantas, la gran consulta era sobre una carrera en concreto: Medicina, que bien se puede erigir como la joya de la corona. Sofía, una alumna del centro Zalima, hacía cola junto a su amiga María José frente al stand de la Complutense. Su objetivo, «estudiar medicina». Está plenamente convencida aún sabiendo lo difícil que es acceder por una elevadísima (casi exagerada) nota de corte. «En mi clase empezamos 20 con la idea de hacer medicina pero según pasaron los cursos la gente se fue desinflando y ahora solo quedamos 3». Una criba natural que no todos aguantan. María José, su amiga, quiere ser ingeniera, de diseño industrial en concreto. Sabe que se tiene que ir fuera a estudiar, «pero no me importa». Clara, una alumna de La Trinidad, también quiere ponerse la bata blanca de médica. Aunque cree que la profesión no está en sus mejores momentos, la filantropía de ayudar al prójimo le puede y le ayuda a dar lo mejor de sí misma para tener un expediente brillante que le sume enteros en esa nota de guillotina, más que de corte. Junto a medicina, grados relacionados con Ciencias de la Salud como Enfermería, Fisioterapia o Psicología empujan fuerte en la lista de los más codiciados.

Indecisos Pero también había ayer mucho alumno que se movía entre stands como pollo sin cabeza. Porque la elección no es sencilla y en plena adolescencia menos. Tal era el caso de un grupo de alumnos del Colegio Británico. Antonio apuntaba a este periódico que no tenía nada claro qué camino elegir. «Voy a ver las distintas opciones que ofrecen por aquí y espero que me ayude en algo» aseguraba. Junto a él, Lucía explicaba que el grado que a ella le interesaba, Derecho Internacional, se imparte en una universidad que ayer no concurría a la feria. Noemí señalaba que a pesar de su educación inglesa, la mayoría de ellos prefieren cursar sus estudios en universidades internacionales pero en territorio nacional.