La diabetes bajo control

La cordobesa María Serrano supo que sufría diabetes tipo 1 a los 29 años. Tanto su primer embarazo, como el segundo que ahora está viviendo, los ha afrontado con este diagnóstico. La detección de la enfermedad supuso para María un fuerte impacto. No entendía por qué le había tenido que tocar, pero al ser su diabetes de tipo 1, de origen autoinmune, no dependía como la 2 de no haber seguido una dieta poco sana o del sedentarismo, ya que ella tenía buenos hábitos de salud y de ejercicio.

Esta profesora defiende la importancia de que los pacientes con diabetes, tanto los que están diagnosticados de la 1, como los que presentan la 2 y que son más numerosos, cuenten con una adecuada formación para poder manejar su enfermedad de forma adecuada y evitar así cualquier posible complicación, ya que la diabetes no tiene vacaciones y debe controlarse las 24 horas, los 7 días de la semana. «Veo muy importante que se ofrezca esa formación, porque la sanidad pública financia tecnología como el sistema flash para medir la glucosa, pero es muy importante también formar a los beneficiarios en un buen uso de los avances que haya para lograr mejores resultados», señala. María está muy agradecida a los endocrinos que la atienden en el hospital Reina Sofía, ya que en apenas una semana le aportaron un diagnóstico, y a las enfermeras de las consultas de educación diabetológica, que «siempre están ahí para cualquier duda que tengamos». Antes de que la sanidad pública le proporcionara a María el sistema flash, esta profesora se lo puso de forma privada, porque cree que es de gran ayuda para el control diario de la enfermedad, y más aún durante el embarazo para proteger no solo a la madre, sino también al bebé.