Las ventas de libros se mantienen y crece el público juvenil

Viernes laborable, 11 de la mañana. Una librería del Centro está bastante concurrida: cola en caja con unos seis clientes, consultas de títulos al personal de tienda, descanso y ojeo en una de las butacas dispuestas al efecto, deambular visual por los estantes de las últimas novedades... Este viernes se ha celebrado el Día de las Librerías y no son pocos los que acuden a celebrar el regalo de la lectura. Es La Casa del Libro y su director, Antonio Sánchez, apunta que “estamos muy contentos porque desde la pandemia ha aumentado mucho el hábito lector y a día de hoy se mantiene”. En estos duros años marcados por el covid, la lectura resurgió para muchos como un refugio en el que evadirse, a ratos, de la realidad. “Aún hoy, con la crisis económica y los precios por las nubes, sigue siendo una forma esencial de desconexión”, asegura el responsable quien admite que muchos de los clientes así se lo trasladan. También son muchos los que han descubierto en los libros una forma de ocio que lleva a que los niveles de venta de ejemplares no se resientan a pesar de todo. “Estamos muy satisfechos de poder celebrar el Día de las Librerías así como lo ves, con la tienda tan animada, con mucha gente redescubriendo el placer de la lectura, el olor del papel, conocer nuevos autores… no se puede pedir más” admite Sánchez.

Respecto a tipo de perfil de lector asegura que a nivel de género no hay gran diferencia si bien destaca de manera positiva el crecimiento de un público juvenil que ha descubierto “el cómic, el manga, los libros ilustrados… han visto que hay vida más allá de las pantallas y las redes sociales”. Para incentivar la lectura, en La Casa del Libro organizan de manera mensual dos clubes de lectura, uno adulto y otro infanto-juvenil. También suman presentaciones de libros con firma de autor porque “queremos fomentar la cultura y todo lo que tenga que ver con el libro y que, como nuestro nombre indica, los clientes se sientan aquí como en casa”. Además de estas iniciativas también tienen un programa de fidelización para socios con el que se ofrece un “pequeño descuento en sus compras” para que nunca se queden con ganas de leer. Javier Luque: "Pretendemos que la librería sea un centro cultural" En la veterana Librería Luque llevan por bandera eso de no ser “meros expendedores de libros”. En este sentido explica Javier Luque que, como parte fundamental de su labor, está organizar actividades en torno al libro, “pretendemos que la librería sea un centro cultural, de reunión donde la gente del barrio, de toda la ciudad, se pueda encontrar en torno al libro”. De ahí que organicen presentaciones, talleres de lectura o cuenta cuentos para los más pequeños. También en este negocio aseguran que el nivel de ventas se mantiene inalterable, “nosotros no estamos notando un descenso desmesurado que pudiera venir amparado por la situación actual, es cierto que otros sectores lo acusan más que nosotros”, subraya el librero. El perfil lector, según retrata, es “el cordobés que viene a buscar novedades o al encargar un libro, indistintamente hombre o mujer de mediana edad”. Como tendencia que también apuntaban en La Casa del Libro, hay una afluencia creciente de niños y jóvenes, sobre todo los fines de semana, "muy atraídos por todo lo relacionado con el manga y la literatura japonesa, sobre todo”. Durante este viernes, para festejar su Día, todas las librerías ofrecen un 10% de descuento en la compra de libros.