Los supermercados de Córdoba no prevén desabastecimiento por la huelga de los transportistas

La Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías ha convocado a nivel nacional un nuevo paro indefinido que comenzará el próximo lunes, 14 de noviembre, pero a diferencia de lo ocurrido la pasada primavera, en esta ocasión los supermercados confían en que no lleguen a producirse problemas de abastecimiento. De hecho, las fuentes consultadas apuntan la posibilidad de que, finalmente, la movilización se desconvoque si los transportistas llegan a un acuerdo con el Gobierno de España y, por otro lado, aluden a la desunión del sector y señalan que, en principio, no se percibe que el paro vaya a tener un seguimiento mayoritario.

El director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Álvaro González Zafra, afirma que mañana jueves "estamos convocados a una reunión en la Delegación del Gobierno de Andalucía para coordinar el protocolo de actuación por si llegara a producirse el paro. La voluntad es que no se impida el trabajo ni haya los actos de violencia extrema que hubo en el paro de marzo. En esta ocasión, hay una mayor conciencia por parte del Gobierno, que está en coordinación ya con la Guardia Civil y la Policía para que esto no suceda. Por tanto, no se espera en principio desabastecimiento", señala.

Este responsable destaca que las patronales de empresarios, pymes y autónomos se han manifestado este miércoles en contra de la huelga y recueda que organizaciones agrarias y otras patronales de la cadena alimentaria y del canal horeca han publicado un comunicado en los últimos días, por lo que subraya que «está todo el mundo en contra". "Nadie entiende ni la oportunidad ni los motivos del paro en estos momentos, cuando lo están pasando mal todos los eslabones de la cadena. Si llegara a haber paro, que esperamos que no, hemos pedido al Gobierno que garantice la seguridad, el abastecimiento y el suministro", indica.

Deza admite la preocupación

Antonio Deza, gerente del grupo Deza Calidad, reconoce que "estamos preocupados, pero lo afrontamos con más tranquilidad. Existe la impresión de que esta vez no hay tanto consenso entre los camioneros. En el sector han cambiado muchas cosas, se ha publicado una ley y todos hemos hecho un esfuerzo por mejorar las condiciones de los camioneros. Quizá quede algo por hacer, pero se han hecho cosas", reivindica.

Este empresario señala que "esperamos que se respete el derecho al trabajo" y recuerda que "en la última huelga quizá se tardó en protegerlo". Además, coincide con la patronal al admitir que "no se entiende mucho una nueva huelga", ya que "los incumplidores, entre comillas, son los propios camioneros, son ellos los que venden servicios por debajo de coste", explica.

Antonio Deza llama a la tranquilidad de los consumidores y comenta que "nosotros tenemos las plataformas logísticas cerca y somos de los últimos que nos vemos afectados porque no necesitamos transportar entre provincias".

Piedra estima que "quizá no sea tan dura"

De su parte, Antonio Cano, jefe de supervisión de Supermercados Populares, que engloba a Piedra y Más Ahorro, afirma que "en principio, no hay preocupación por un posible desabastecimiento" y adelanta que "si se llega a hacer la huelga, como hay desacuerdo entre los transportistas quizá no será tan dura como para que falten mercancías en algunos establecimientos".

En este sentido, precisa que "no esperamos que a corto plazo haya desabastecimiento, pero si la huelga perdura como la última vez, lo acusaremos. En los próximos días lo tendremos algo más claro. Ahora mismo, la previsión es que no tenga mucha repercusión", explica.

Mercadona reclama que se garantice el abastecimiento

Por último, fuentes de Mercadona en Córdoba se remiten al referido comunicado de la cadena alimentaria para expresar su postura. En esta nota difundida el lunes pasado, el sector solicita que se garanticen la seguridad y el abastecimiento de productos y materias primas "en un momento especialmente crítico".

Esta es la reivindicación de las organizaciones agrarias COAG y UPA, y las asociaciones empresariales Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB, Hostelería de España y Marcas de restauración. Estas entidades afirman que "toda la cadena alimentaria ya está gravemente tensionada por el complejo escenario internacional" y aseguran que "ha llegado el momento de que el Gobierno adopte medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al conjunto de la población en cualquier situación, por muy excepcional que esta sea".