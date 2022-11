La inminente huelga divide a los transportistas cordobeses

La inminente huelga indefinida convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías, que dará comienzo el 14 de noviembre -a partir de la medianoche del próximo domingo-, ha provocado división entre los transportistas cordobeses. Con un 86% de los miembros de la plataforma que participaron en la votación -llevada a cabo el pasado fin de semana- a favor del parón, este conjunto de profesionales del transporte, como ya sucediera en el pasado mes de marzo, ha puesto en marcha una nueva parada -sin fecha de reactivación- del servicio de transporte de mercancías a nivel nacional. Un 12% de los compañeros votó en contra y otro 2% se abstuvo.

Sin embargo, no solo dentro de la plataforma hay posturas contrarias. Asociaciones pertenecientes al Comité Nacional del Transporte por Carretera como Atransur (Asociación de Transportistas del Sur de la provincia de Córdoba) han expresado su rechazo a una nueva movilización, que supondría, según han manifestado a este periódico, tomar a la sociedad como "rehén". Desde Atransur no creen que se den las circunstancias ni los tiempos para ejecutar esta acción.

La nueva huelga convocada pretende dar continuidad a algunas de las reivindicaciones puestas sobre la mesa en la anterior ocasión y extender logros alcanzados y que consideran incompletos tras un parón que puso en jaque el abastecimiento de mercancías en todo el país. En primer lugar, la plataforma exige al Gobierno nacional que garantice "bajo acuerdo firmado" la colaboración de las autoridades "para el control de la Ley de Costes (RDL 14/2022) y de Carga y Descarga (RDL 3/2022), implicando a Guardia Civil, Inspección de Transporte, Hacienda y PolicíaLocal.

En segundo lugar, según se refleja en el documento de convocatoria difundido por la junta directiva de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías, tras la aprobación de la huelga, "el Gobierno tiene que realizar inmediatamente los correspondientes cambios y controles en la Ley de Costes para garantizar su cumplimiento dando cobertura a todo tipo de transporte".

Otra de las grandes reivindicaciones es que el cálculo respecto a costes recoja "las mismas partidas para todo tipo de transporte". En estas partidas, incluyen la amortización del vehículo, la financiación de este, el personal de conducción, los seguros, los costes fiscales, el combustible del vehículo y de complementos como frigoríficos, el consumo de disolución de AdBlue, los neumáticos, el mantenimiento y las reparaciones, las dietas del conductor, los peajes, los costes indirectos y el tiempo de disposición para la carga y descarga en atrabajos de corto recorrido, reparto, transporte local o de obras.

En última instancia, esta parte del sector, entre las exigencias de la huelga, incluye que sean válidas las denuncias de las organizaciones de transporte y de cualquier, que las multas vayan dirigidas al cargador principal, al cargador contractual y al transportista por incumplir la ley, que las sanciones oscilen entre los 70.000 y los 90.000 euros para quien no respete la normativa y que se eliminen las exenciones para no poder ser multado.

Dentro del grupo de transportistas cordobeses que forman parte de la plataforma existe alguna voz disonante, que si bien reconoce que el sector pasa por momentos duros, considera que se trata más por la falta de trabajo que por el incumplimiento de la ley. En el trasfondo de la huelga se encuentra sobrevolando la idea de una falta de materialización real de los objetivos alcanzados tras el primer parón. De ahí que, ahora, se planteen exigencias prácticas.

Desde Atransur, ademas, opinan que no se ha dado suficiente tiempo a la Ley de Costes para comprobar si funciona o no correctamente, puesto que entro en vigor en septiembre. A su vez, tildan de "hito histórico" lo conseguido con la pasada huelga. Por su parte, la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco) -sectorial de la Confederación de Empresarios de Cordoba (CECO)- considera que no es el momento de un nuevo parón por la situación económica que atraviesa el país.

La huelga indefinida dará comienzo a partir de la medianoche del próximo domingo y desde Mercacórdoba prefieren no pronunciarse al respecto. Atransmerco, sin embargo, ha querido restar importancia. Desde la patronal opinan que esta acción no tendrá la repercusión que sí tuvo la anterior convocatoria, en marzo de este mismo año, cuando se comprometio el abastecimiento de los comercios. En Atransmerco señalan que el parón ha sido convocado por la plataforma -no perteneciente al comité sectorial- y que otras asociaciones de transportistas no se unirán a una movilización para aumentar las exigencias relativas a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación respecto al sector del transporte de mercancías. Habrá que esperar a la próxima semana para comprobar que acontece con una decisión que, por el momento, mantiene divididos a los transportistas cordobeses.