El lunes 31 de octubre es la jornada previoa al Día de Todos los Santos (1 de noviembre), que es festivo nacional. En el primer día de noviembre, por tanto, no hay clases en ningún nivel educativo, desde la educación primaria hasta la universitaria.

Sin embargo, el 31 de octubre solo cuenta como día no lectivo en algunas de las provincias de Andalucía, y no en todas. Así ocurre, por ejemplo, en Almería, donde se une el fin de semana del 29-30 de octubre, el último del mes, al Día de Todos los Santos para crear un macropuente de cuatro días sin colegio ni instituto para los estudiantes almerienses. Es lo mismo que ocurre en Granada, por lo que los padres de ambas provincias deben contar con que el lunes, día laborable, es no lectivo.

No obstante, en Córdoba no habrá puente por la Festividad de Todos los Santos, y los alumnos de la educación obligatoria deberán acudir a clase como cualquier día normal. En esta provincia, los días no lectivos del calendario escolar 2022-23 son el 5 de diciembre, en el que sí habrá un puente con el fin de semana del 3-4 de diciembre previo y con el Día de la Constitución (6 de diciembre). También se ha marcado como no lectivo el lunes 27 de febrero de 2023 (Día de la Comunidad Educativa), que se suma al Día de Andalucía, 28 de febrero, en el conocido como puente de Carnaval.

Así las cosas, todos los alumnos cordobeses deberán acudir a su centro escolar el próximo lunes 31 de octubre, aunque tendrán, como sus padres, día festivo en la siguiente jornada, 1 de noviembre. Una festividad muy importante en la cultura católica ya que se celebra el Día de Todos los Santos, en el que muchas familias acuden a los cementerios para honrar la memoria de sus familiares fallecidos.

Actividades en los camposantos

Rutas nocturnas

Por ello, los cementerios tienen programadas actividades especiales en relación con la Festividad del Día de los Santos. En este sentido, Córdoba Misteriosa y el cementerio de La Salud realizan un ciclo de rutas nocturnas de jueves a domingos en estas semanas previas al 1 de noviembre. En este paseo entre tumbas y panteones, alumbrados por la luz de un candil, los participantes conocerán algunas de las leyendas más inquietantes de la ciudad. Aquí puedes obtener toda la información sobre esta actividad.

Misas

Además, los días 1 y 2 de noviembre se realizarán misas por Todos los Santos y Todos los Fieles difuntos. En el cementerio de San Rafael, la eucaristía será el 1 de noviembre a las 12.00 horas. En el camposanto de La Fuensanta, las misas se celebrarán a las 12.00 horas del 1 y del 2 de noviembre.

Mientras, en La Salud la eucaristía del 1 de noviembre se celebrará a las 17.00 horas. El miércoles 2 de noviembre, habrá misas en el cementerio de La Salud en los siguientes horarios: 07.15 horas, 10.00 horas, 12.00 horas, 16.00 horas, 17.00 horas y 18:00 horas.

Horarios especiales de Aucorsa

Para cubrir todos estos eventos especiales del Día de Todos los Santos, la empresa municipal de transportes, Aucorsa, ha programado unos horarios especiales. Puedes consultar estos horarios en este enlace web.