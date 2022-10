El grupo municipal socialista vuelve a dar hoy un toque de atención al alcalde para recordarle que aún no han comenzado las obras de la avenida de Trassierra y preguntarle cuándo darán comienzo, al tiempo que acusan a José María Bellido de ser "incapaz de gestionar nada". "Se ha instalado en la dejadez y el desinterés y la ciudad paga día a día las consecuencias”, dice el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero.

El edil socialista recuerda cómo el delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes, anunció en marzo de este año que las obras comenzarían este año y que estaban redactando ya el proyecto. “Es sólo un anuncio más de los tantos que hace este gobierno municipal del Partido Popular. Al consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo no ha llegado hasta el momento ninguna licitación de obra para este proyecto. Es por lo tanto imposible que comiencen en este año, tal y como aseguró Fuentes”, dice Romero.

Desde el PSOE insisten en que el alcalde lleva tres años y medio prometiendo que terminaría las obras de remodelación de la avenida de Trassierra pero la realidad es que se sigue esperando. "Es una de las vías principales que tiene la ciudad porque comunica el centro con una gran zona de expansión. La usan a diario, por lo tanto, muchos cordobeses y cordobesas", indica el portavoz.

Hay dinero para la obra

El portavoz del PSOE pregunta además al alcalde cuánto más va a esperar para gastar los 1,8 millones destinados a esta actuación que se incluyeron en los presupuestos del año pasado, gracias al acuerdo alcanzado con el PSOE.

Por otro lado, “en este grupo municipal nos acordamos perfectamente cómo en el año 2019 el alcalde, entonces en la oposición, denunciaba “la incapacidad del gobierno para abordar esta obra”. Pues bien, ese gobierno municipal del PSOE dejó el proyecto realizado y ellos lo han paralizado. Que no mientan más, que dejen de prometer cosas que saben que no van a cumplir y que no hagan más daño a la ciudad en los pocos meses que les quedan en Capitulares”.

Por último, el edil ha recordado otra promesa incumplida del Partido Popular: el centro cívico del distrito Periurbano Oeste Sierra: “Fueron a Trassierra a colocar el cartel y a hacerse la foto pero desde entonces no han hecho nada más. Periurbano Oeste-Sierra sigue siendo el único distrito de la ciudad que no cuenta con un centro cívico y, conociendo a este equipo de gobierno, permanecerá mucho tiempo así”.