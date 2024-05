Yo soy cordobés, tú eres cordobés, él es cordobés

Ha tenido que ser en la apoteosis del mes de mayo cuando el cordobesismo ha vibrado con la noticia de la semana: Cervantes era cordobés. Con los patios a rebosar de gente (puede ser que volvamos a llegar al millón de visitantes), la tesis del profesor de la Universidad de Sevilla José de Contreras y Saro sobre que el autor de ‘El Quijote’ no habría nacido en Alcalá de Henares, sino en Córdoba, ha sacudido al mundo académico. Se ha basado este señor en un documento jurídico que vio la luz por primera vez en 1914, y en el que el escritor, siendo testigo en un juicio, se declara cordobés. Cuando ya había algunos preparando camisetas de don Miguel en la Mezquita y buscando outfit para la entrega de los Premios Cervantes, sin dar siquiera tiempo al conflicto localista con los alcalaínos (ojo, sería la segunda controversia; la otra versa sobre si la primera entrevista entre Colón y los Reyes Católicos se produjo aquí o allí), ha sido la misma Universidad de Córdoba la que ha negado la mayor cortándonos todo el punto. «No, Cervantes no nació en Córdoba. Lo que quiso decir, seguramente, el escritor es que se sentía cordobés», ha explicado el profesor de Historia Moderna Enrique Soria. Bueeeeeno, pues ya está, también nos vale, no se nos pongan puristas que los cordobeses como la gente de Cádiz nacemos donde nos sale del corazón. Miren si no al cordobés Antonio Gala, que fue a nacer en Brazatortas, o al cordobés Julio Anguita, que lo hizo en Fuengirola. ¿Por qué Miguel de Cervantes y Saavedra no pudo venir al mundo también donde le viniera en gana? Pues eso. Cervantes, cordobés.

Hablando de Anguita, apuntar que esta semana su familia ha donado su archivo personal al Ayuntamiento de Córdoba. 38 carpetas con sus cartas, documentos y grabaciones de audio que la viuda del político, Agustina Martín, y sus hijos han decidido ceder, «como no podía ser menos, puesto que Julio compartió todo siempre en vida; él siempre hablaba de la socialización del saber y decía que era su deseo que todo se conociese y se compartiese». Por cierto que en manos de Adif continúa la petición del Pleno de Córdoba de que la estación de trenes lleve el nombre del primer alcalde democrático de la ciudad. Seguimos esperando.

La Corporación celebró el jueves la sesión ordinaria de mayo (mañana habrá sorteo de mesas electorales para las europeas del 9 de junio). No hubo mociones, pero sí debate por el plan de vivienda y suelo, y tres horas de rogativas y preguntas que desvelaron, entre otros asuntos, la propuesta que le ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba a la Junta de Andalucía para que abra los cines de verano con los trabajadores y la experiencia de la Filmoteca. Dice el alcalde, José María Bellido, que eso podría ser un plan b para tener cine este verano, si la solución no hubiera llegado antes de julio por parte de los herederos de Martín Cañuelo. De hecho, parece que hay una oferta firme de una empresa para gestionar los cines que podría desvelarse en breve. Esperemos que sí, porque la Junta ya ha dicho que «técnicamente» ve difícil el plan b del alcalde, ya que pasaría por adaptar los horarios de la plantilla autonómica a la doble sesión nocturna y a la venta de pipas y bocatas de lomo con pimientos, lo que parece salirse levemente del convenio.

Toma de posesión de los 73 auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Hablando de funcionarios, contarles que se han incorporado a Capitulares 73 nuevos auxiliares administrativos, y que por fin se ha abierto la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo, que sin embargo no podrá contar con un trabajador social hasta el verano. Más diligencia parece que va a haber en la Gerencia de Urbanismo, que ha reestructurado su organigrama para impulsar proyectos estratégicos y agilizar trámites como la concesión de licencias, un arma arrojadiza durante años entre gobierno y oposición de la que ahora nadie se acuerda.

Terminaremos con dos salidas que hemos hecho para nuestra promoción en el exterior. La primera de ellas ha sido al Campo de Gibraltar, donde la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y los militares responsables de la Base Logística del Ejército de Tierra han vendido el proyecto a empresas vinculadas con el Puerto de Algeciras. Y la segunda, que ha convertido a La Chiquita Piconera en embajadora de Córdoba en Madrid. El cuadro más icónico de Julio Romero de Torres se podrá ver hasta el 28 de julio en el Thyssen junto a obras de Pablo Picasso, Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz o Balthus... A saber cuántos de estos artistas también eran de Córdoba. Yo no haría apuestas.

