Pensar la Navidad a 33 grados

«Ganas hay muchas, pero el tiempo no acompaña nada», admite Juan José Garrido, gerente de la pastelería La Flor de Rute, al ser preguntado por la demanda actual de dulces navideños. «Los incondicionales no perdonan, pero mucha gente se echa para atrás por las temperaturas, porque son dulces de invierno», explica.

Como en su caso, el calor que se está registrando en octubre afecta a la actividad de diferentes sectores. En las últimas semanas, Córdoba está instalando el alumbrado y otra decoración navideña, pero el termómetro invita todavía a pensar en hábitos y ropa más propios del verano.

El gerente de La Flor de Rute afirma que «las ventas se mantienen en comparación con otros años», pero «se está retrasando la entrega». De este modo, estima que «en torno a un 25% del producto que debería estar ya en la calle está sin salir, lo tiene la distribuidora. No recuerdo que haya pasado nunca. Ha habido veranillo del membrillo, pero ha hecho días de frío. En octubre no ha bajado la temperatura, lo que no es bueno para casi ningún sector», valora.

A esta situación se añade una subida de precios de entre el 10% y el 20% en el sector, que puede hacer que «quizá se consuma menos», comenta Juan José Garrido. Este recuerda que el incremento ha sido motivado por distintos factores como las subidas de las materias primas, el transporte y la energía.

Los juguetes, ya a la venta

De su parte, en el comercio Cardan-Baby Care Design sus gerentes, Carlos Aguilera y Pilar García, valoran que «el calor no incide tanto en la juguetería, aunque hay productos de campaña en los que sí afecta». Sin embargo, en el caso de los artículos de puericultura «hay productos que casi se venden en rebajas por no poder venderlo en temporada», explican, y citan como ejemplo los sacos para los carritos de bebé.

Estos profesionales destacan que «nosotros preparamos la Navidad después de feria. En algunas marcas se suelen hacer los pedidos incluso en febrero». En cuanto a la actitud de los compradores, apuntan que «hay gente muy planificadora y otra que espera a diciembre».

En otros establecimientos como El Corte Inglés ya se pueden encontrar promociones en juguetes y otros productos. Fuentes consultadas señalan que "estamos arrancando" con la campaña de juguetes y confían en que la venta "funcione como viene funcionando todos los años". En este sentido, destacan que "la gente aprovecha las promociones con independencia del tiempo".

Precisamente, desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes recomiendan programar las compras y realizarlas lo antes posible con objeto de encontrar lo que se busca. Las fuentes consultadas opinan que las temperaturas «no son un factor determinante» y confirman que en octubre comienzan a llegar los juguetes a las tiendas, como ya se ha podido observar en los establecimientos cordobeses, mientras que en noviembre se difunden los catálogos. La patronal espera informar sobre las previsiones de venta y la evolución de los precios el próximo mes. Recientemente, ha difundido los ganadores de los premios Mejor Juguete del Año 2022.

Los vendedores, "contentos" con la venta de lotería

Otro de los productos tradicionales de la Navidad es la lotería y Francisco Quesada, delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado, explica que el calor no afecta de forma directa a la venta, pero «si el turismo aumenta por el buen tiempo, esto es positivo». En este sentido, señala que en las vacaciones, y a partir del mes de noviembre, cuando comienza la campaña propia de Navidad, es cuando más se suele comprar este producto de juego.

También destaca que asociaciones, hermandades y otras entidades sin ánimo de lucro «ya tienen en la calle sus participaciones» con objeto de destinar la recaudación a sus actividades sociales. Este año la demanda de estos colectivos ha sido similar a la de ejercicios anteriores en Córdoba. Preguntado por las previsiones de venta de Lotería de Navidad, apunta que no tienen datos, pero «lo que transmiten los vendedores es que están contentos con la actividad».

El termómetro sube

Por último, el presidente de la federación provincial Comercio Córdoba, Rafael Bados, admite que «no creo que haya muchas personas pensando en la Navidad ahora mismo» y recuerda que «llevamos algunos años que las estaciones se van retrasando y el frío tarda bastante más en llegar. También se van retrasando las compras propias de invierno», lamenta.

De este modo, acerca de la situación del textil destaca que «estamos todos en manga corta. Si esto lo unimos a la coyuntura económica, la campaña de otoño-invierno queda muy reducida». Rafael Bados alude al cambio climático y sus consecuencias y augura que «habrá que ir adaptándose a esta nueva realidad».

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que las temperaturas máximas subirán siete grados en Córdoba y pasarán de los 26,3 grados registrados ayer en la estación de Córdoba aeropuerto, a los 33 grados del próximo jueves, 27 de octubre. Las mínimas no descenderán de los 12 grados que la Aemet espera para el domingo.