Los fogones del plató de ‘Masterchef Celebrity’ contarán el próximo lunes, 24 de octubre, Día de San Rafael, con un marcado acento cordobés gracias a la visita del chef Paco Morales, que acudirá al programa acompañado de su madre Nati García, también cocinera y artífice, junto a su marido, del popular Asador de Nati, en el barrio de la Fuensanta, en Córdoba.

Ha sido el propio Morales quien ha anunciado la cita a través de sus redes sociales, destacando el buen hacer en la cocina de su progenitora: “Este lunes 24 de octubre podéis ver a esta pedazo de cocinera… mi mamá”.

No es la primera vez que el chef de Noor Restaurant habla de la importancia de sus padres en su formación y amor por la cocina. En 2019, en una entrevista en Diario CÓRDOBA con motivo de la consecución de sus dos estrellas Michelín, ya destacó a su padre como “mi maestro”: “A mí, quien me forma, quien me enseña, es mi padre, otra cosa es que Andoni o Ferrán te formen en los entresijos del negocio de la alta cocina, pero quien realmente me enseña es mi padre”, declaró entonces.

En el top 100 mundial

El chef cordobés vive actualmente un gran momento profesional. Recientemente fue incluido en el top 100 de los mejores chefs del mundo. Concretamente, el cordobés aparece en el puesto 43 de una lista, que reconoce a otros 18 creadores de la cocina española y que encabeza por segundo año consecutivo Dabiz Muñoz como el mejor chef del mundo.

Paco Morales ya figuró en la lista de los mejores chefs del mundo en la clasificación de 2021, donde se estrenó en el puesto 54. Ahora sube once puestos y se consagra como referente de la gastronomía mundial junto a otros grandes de la gastronomía española como Joan Roca (tercer puesto), Aduriz (quinto), Ángel León (13), Quique Dacosta (33) o Dani García (56).