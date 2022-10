Teresa Serrano: "En tres meses me curé de la enfermedad y ya no necesito tomar ninguna medicación"

La cordobesa Teresa Serrano, de 62 años, no podía imaginar que se hubiera contagiado del virus de la hepatitis C cuando necesitó una transfusión sanguínea tras dar a luz a una de sus hijas en 1986. Ella siempre ha tenido una vida muy saludable y no formaba parte de los grupos de riesgo de contraer la infección. Los estrictos controles de seguridad que existen ahora sobre las transfusiones evitan desde hace años que se produzcan ya infecciones como la que afectó a Teresa.

La presencia del virus no dio la cara hasta más de 20 años después. Teresa supo que se había contagiado porque empezó a notarse muy cansada, pensando que lo que sufría era algo de anemia. Al presentar las transaminasas algo altas la derivaron al hospital Reina Sofía, centro que acababa de dotarse en aquel tiempo de una tecnología denominada Fibroscan, que mide la rigidez del hígado.

«Si no me hubiera hecho la prueba no sé si seguiría con vida. Me puse en manos del hepatólogo José Luis Montero, del hospital Reina Sofía, y empecé a recibir tratamientos como el interferón, una especie de quimioterapia que existía antes de la aprobación de los antivirales surgidos hace pocos años, pero no los toleraba. Los medicamentos nuevos consisten en varias pastillas al día y no son nada invasivos», relata.

«En tres meses me curé de la enfermedad y ya no necesito tomar ninguna medicación. Si no llegan a comercializarse los nuevos antivirales no sé qué habría sido de mí. Pasé de tirar la toalla a volver a la vida. Por eso, es muy importante apoyar la investigación de nuevos fármacos y también que la población se realice controles rutinarios, para descartar que puedan presentar algún valor alterado, que sea indicativo de sufrir alguna patología que no dé síntomas claros, como la que yo llevaba tiempo presentando», añade.