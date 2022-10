Cerca de 1.300 cordobeses se curan de la hepatitis C con nuevos tratamientos

Cerca de 1.300 pacientes que han recibido en el hospital Reina Sofía los nuevos tratamientos contra la hepatitis C (VHC), que empezaron a usarse en España entre 2014 y 2015, se han curado de la enfermedad y han quedado libres de la carga viral, apunta el especialista en Aparato Digestivo del hospital José Luis Montero. En España la cifra supera los 150.000. Según Montero, en los últimos 6 años se han curado el 95% de los más de 1.300 pacientes con hepatitis C a los que se les ha puesto en el Reina Sofía estos tratamientos, que son muy bien tolerados y no tienen casi efectos secundarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como objetivo desde 2015 un programa para conseguir la eliminación de la hepatitis, señala José Luis Montero. El reto es reducir la enfermedad al mínimo al disponer de potentes tratamientos antivirales que curan los casos de hepatitis crónica C en casi el 100 % de los casos. Montero indica que el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de Andalucía se han adherido a la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve), impulsada por asociaciones y sociedades científicas.

Estrategia nacional

Esta alianza ha propuesto a las ciudades españolas adherirse al proyecto de Ciudades libres de Hepatitis C #hepCityFree, para lograr la eliminación de la enfermedad en 2024. «#hepCityFree quiere aprovechar el potencial de las ciudades para avanzar en la detección de los casos no diagnosticados, favorecer el diagnóstico y tratamiento tempranos, evitar nuevos contagios y dar así el impulso definitivo al reto de eliminar la hepatitis C en España, un virus que se descubrió en 1989. La ciudad de Córdoba se unió al objetivo en julio, tras aprobarse una moción en el pleno del Ayuntamiento.

Quedan pacientes sin diagnosticar

José Luis Montero resalta que, a pesar de la alta cifra de curación, se estima que en Córdoba quedan todavía entre 400 y 1.000 personas con hepatitis C no diagnosticadas y sin tratar. Estos pacientes no diagnosticados probablemente serán «descubiertos» cuando su enfermedad les haya provocado otros problemas graves de salud como cáncer hepático, pues la hepatitis C es una enfermedad silente cuyos síntomas tardan años en aparecer. De hecho, según un estudio reciente, uno de cada cinco nuevos diagnósticos de hepatitis C son de pacientes con enfermedad hepática avanzada.

El Reina Sofía quiere localizar a pacientes que no están siendo tratados

El hospital Reina Sofía está llevando a cabo una intensa labor para tratar de localizar a pacientes con mayor riesgo de padecer la infección por virus C y a aquellos que ya tienen la infección, pero que por distintos motivos no han recibido aún tratamiento, para poder empezar a tratarlos con los fármacos antivirales disponibles, que son eficaces y curativos y que ayudan a mejorar su pronóstico y tratan de evitar el contagio.

Dentro del programa de eliminación de la infección por hepatitis C, está contemplado realizar cribado en los pacientes con antecedentes de algún criterio de riesgo (drogadicción por vía parenteral, intervenciones quirúrgicas previas, hipertransaminasemia, transfusiones de hemoderivados, tatuajes no controlados o posibilidad de contagio sexual.

Según Montero, gracias a los antivirales de los que se dispone desde hace siete años, la mortalidad relacionada con enfermedades del hígado se ha reducido alrededor del 80%, los casos de cirrosis descompensada han bajado más del 80%, los nuevos carcinomas de hígado han caído un 70% y la mortalidad por enfermedad hepática ha disminuido casi un 90%, a la vez que han dejado de ser necesarios un 80% de trasplantes. Al efectuarse menos trasplantes hepáticos por esta indicación, se puede ayudar a más enfermos que requieren un injerto de hígado por otras dolencias.

La pandemia ha frenado los diagnósticos

«Durante la pandemia del coronavirus los programas de cribado y detección de los pacientes con infección por VHC han sufrido un parón, que ha influido en el pronóstico de los enfermos. Muchos no han recibido el tratamiento a tiempo por no acudir a la consulta o no dar importancia a la infección por VHC y sus complicaciones. Se estima que alrededor del 25 % de los pacientes con VHC no han recibido el tratamiento ni seguimiento adecuado. Se ha perdido un tiempo precioso que debemos recuperar ahora por el bien de los pacientes», subraya José Luis Montero.

En el abordaje de la dolencia causada por este virus participan, además del Servicio de Digestivo del Reina Sofía, otros como el de Análisis Clínicos, Preventiva o Salud Mental, así como asociaciones y entidades que trabajan con pacientes con mayor riesgo de contraer la infección.

¿Cómo se contrae la infección por virus de la hepatitis C?

Montero precisa que la principal vía de contagio de este virus sigue siendo la parenteral, por sangre o utensilios que contengan sangre infectada que contacte con el receptor, lo que incluye jeringas compartidas o utensilios para administración de droga por vía intravenosa o nasal.

Además, se puede contraer la infección por vía sexual, en condiciones concretas como la promiscuidad, prostitución, coexistencia de lesiones en los genitales, que también pueden ser importantes aunque menos frecuentes. La realización de tatuajes en condiciones poco higiénicas y no controladas pueden motivar igualmente el contagio.

Para eludir la infección se aconseja evitar la drogadicción, realizar tatuajes en condiciones higiénicas adecuadas y el uso del preservativo en las relaciones sexuales con parejas no controladas. «Un paciente curado no contagia y los tratamientos actuales son tan buenos que no se debe perder la oportunidad de recibirlos», sostiene este especialista.