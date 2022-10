La reforma del circuito de El Tablero sufre un nuevo retraso

La empresa encargada de acometer la reforma integral del circuito de El Tablero, en Córdoba capital, ha solicitado otra prórroga, y ya van tres, para poder acabar los trabajos. Según han informado a este periódico fuentes municipales, la adjudicataria, Excavaciones Leal, ha pedido un plazo de mes y medio para concluir la reforma, toda vez que la segunda prórroga concedida acabó el pasado 9 de octubre. En este caso, han pedido un mes y medio más de tiempo, sin que de momento el Ayuntamiento haya confirmado que esos serán los días aprobados para poder acabar la obra.

Según ha justificado la empresa, precisa de más tiempo debido a los «largos» periodos de entrega por parte de los proveedores de mobiliario urbano, juegos e iluminación. A las razones también se suman las altas temperaturas. Según la empresa, hay tareas con las que no se puede continuar debido a las altas temperaturas, como la instalación de pavimento ecológico. La adjudicataria detalla que hay tramos donde ese pavimento ya se ha colocado y los resultados obtenidos «no han sido favorables» por lo que no pueden continuar con dicha labor hasta que la temperatura no sea la ideal. Lo mismo aluden cuando hablan de la ejecución de las partidas de siembra y arboleda.

El objetivo inicial es que la reforma del parque, cifrada en más de un millón de euros, estuviera lista antes de que empezara el verano. Sin embargo, la huelga del transporte, la crisis de materiales y suministros y las lluvias de los primeros meses del año hicieron inviable acabarla a tiempo y la adjudicataria pidió una prórroga hasta el 30 de agosto. Esta última fecha tampoco se cumplió y la empresa alegó altas temperaturas como la causa de no poder continuar con los trabajos en las mejores condiciones laborales para pedir una segunda prórroga, que se extendía hasta el 9 de octubre.

La obra actúa sobre 40.000 metros cuadrados y viene a reformar un espacio que estaba en muy mal estado. Se está actuando en una zona verde situada entre las calles Poeta Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Obispo Ascargorta, se ha instalado red de riego y saneamiento, también habrá luminarias nuevas y se reformará el circuito deportivo. Se mejorará también el equipamiento urbano y deportivo con la instalación de aparatos para mayores, equipamiento deportivo de calistenia, street workout y se incluirá un parque infantil, dotándolo de áreas de juego inclusivas. También se incluirán zonas de descanso y recreo y acerado junto a carril bici y zona de acceso con la mejora de la accesibilidad global. Se instalará cartelería en todo el recorrido de fomento y divulgación de los valores ambientales y culturales del entorno y consejos y distancias para la práctica deportiva. H