Partido Popular y Ciudadanos estrenarán el jueves el nuevo equilibrio del pleno de Córdoba con 13 concejales en el gobierno frente a 16 ediles en la oposición. Entre ellos, David Dorado, exconcejal de Cs y nuevo concejal no adscrito que se sentará junto a las dos concejalas de Podemos en la bancada de la izquierda, donde toman asiento también los 8 concejales del PSOE y los 3 concejales de IU. En el lado opuesto, se situarán los 9 concejales del PP, los 4 que le quedan a Cs y los 2 de Vox.

En la junta de portavoces celebrada hoy, los representantes de los grupos municipales han tomado conocimiento de un informe del secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, sobre la situación de David Dorado, que estrena su condición de concejal no adscrito después de abandonar el grupo municipal de Cs y provocar una importante polémica política a cuenta del caso Infraestructuras, por el que los juzgados investigan un posible amaño de contratos en esta delegación.

Según este informe y como avanzó este periódico, el concejal tendrá derecho a participar en las comisiones informativas de pleno, donde tendrá un voto frente al resto de grupos que mantendrán su presencia en base al número de concejales que tienen (en un principio se barajó que las comisiones tuvieran 30 votos). Así Cs perderá peso político en estas comisiones, al haber pasado de tener 5 concejales a 4.

Por contra, en aplicación del pacto antitransfuguismo, Dorado no podrá tener una mejora de su situación económica (sólo cobrará las dietas por asistencia al pleno) ni medios materiales o espacio propio en Capitulares (no tendrá despacho). En los plenos, tendrá capacidad de presentar mociones siempre y cuando el resto de grupos no hayan agotado el total de 8, y además podrá formular tantos ruegos y preguntas como quiera.

El pleno del jueves será especialmente complicado y largo ya que está previsto que haya dos comparecencias del alcalde y que se debatan un total de 8 mociones.