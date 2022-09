El Pleno se complica: un concejal no adscrito, dos intervenciones, ocho mociones, más ruegos y preguntas

El Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Córdoba, que se celebrará el jueves 22, se complica. La junta de portavoces se ha reunido en la mañana de este lunes para consensuar el orden del día de la sesión y ha tomado conocimiento de la propuesta del alcalde, José María Bellido, para hablar de la gestión de la junta de gobierno local. Dicha intervención se propuso en julio pero en principio la idea es que se celebrara en otra sesión distinta a la del jueves, una extraordinaria.

Ahora, la comparecencia de Bellido hablando de su gestión se sumaría a la que ya pidió el grupo municipal del PSOE, también del alcalde, sobre el llamado caso Infraestructuras, que investigan los juzgados por posible amaño de contratos en la delegación de ese mismo nombre.

El portavoz del PP y delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha justificado la comparecencia pedida por el alcalde a voluntad propia "para poner en valor el trabajo" que está haciendo PP y Cs, socios de gobierno en Córdoba, una labor "que no ha parado ni se ha obstruido en este tiempo, ·porque son muchísimas las cuestiones de ciudad que estamos haciendo", ha dicho a la prensa. "A veces hay que desmontar las cosas para que se sepan", ha asegurado el concejal popular.

Además de sendas comparecencias, con sus tiempos correspondientes de réplicas y contrarréplicas, el gobierno local se estrena con 13 concejales y David Dorado, como concejal no adscrito sentado ya en la bancada de la izquierda.

La oposición habla de ilegalidad

La oposición, por contra, duda de esta maniobra del gobierno municipal y considera que el alcalde está tratando de solapar el debate del caso Infraestructuras y su derivada política sobre "la sombra de la corrupción y las dudas" que se han generado en torno a esta cuestión que está sub judice. El portavoz del PSOE, José Antonio Romero, cree que detrás de la petición de comparecencia de Bellido hay "miedo" por lo que pueda preguntarle la oposición sobre la Delegación de Infraestructuras y respecto a la que pidió su grupo ha exigido al primer edil "que diga la verdad y no le sirva de autobombo".

Otros portavoces como Cristina Pedrajas, de Podemos, dudan incluso de la legalidad de esta propuesta de comparecencia del gobierno local realizado a última hora, lo mismo que critican desde Izquierda Unida. Los morados entienden que la propuesta de la Alcaldía para la celebración de un debate sobre la gestión de la junta de gobierno local debería tratarse en una sesión extraordinaria y no el jueves.

Además de las interpretaciones políticas, la doble comparecencia de Bellido y las réplicas de la oposición tendrá una traducción en tiempo importante, por lo que la sesión puede ser especialmente larga.

Situación de David Dorado

En la junta de portavoces, los concejales han tomado conocimiento también de un informe del secretario general del Pleno sobre la situación de David Dorado, que estrena en este pleno su condición de concejal no adscrito después de abandonar el grupo municipal de Cs y provocar una importante polémica política.

Según este informe, el concejal tendrá derecho a participar en las comisiones informativas de pleno, donde tendrá un voto frente al resto de grupos que mantendrán su presencia en base al número de concejales que tienen (en un principio se barajó que las comisiones tuvieran 30 votos). Así Cs perderá peso político en estas comisiones, al haber pasado de tener 5 concejales a 4. Por contra, en aplicación del pacto antitransfuguismo, Dorado no podrá tener una mejora de su situación económica ni medios materiales o espacio propio en Capitulares (no tendrá despacho). En los plenos, tendrá capacidad de presentar mociones siempre y cuando el resto de grupos no hayan agotado el total de 8, y además podrá formular tantos ruegos y preguntas como quiera.

En el pleno del jueves está previsto que se debatan además 8 mociones, entre las que destacan una del PP sobre el plan energético de Pedro Sánchez; una de Cs para impulsar un plan de equipamientos deportivos en la ciudad; una de IU y Podemos para que se revise si la licencia del campo de golf de Casilla del Aire se dio de manera regular; y una de Vox para bajar impuestos.