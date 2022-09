El concejal no adscrito David Dorado solicita participar en todas las comisiones de Pleno

El ya concejal no adscrito David Dorado ha registrado en la secretaría de Pleno una solicitud para formar parte de todas y cada una de las comisiones permanentes del Ayuntamiento de Córdoba, así como para ejercer todos los derechos establecidos en la normativa vigente.

Dorado ha sido hasta el miércoles concejal del grupo municipal de Ciudadanos y portavoz de esta formación en Capitulares, cargo de los que ha sido despojado por sus graves acusaciones contra el alcalde, José María Bellido, por el caso Infraestructuras. Tras una semana rocambolesca en lo político, Dorado se negó el miércoles a suscribir un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para garantizar la estabilidad del gobierno en Córdoba y finalmente presentó su baja en la formación naranja y su solicitud como concejal no adscrito de la Corporación local.

La figura de concejal no adscrito está recogida en la ley reguladora de las bases de régimen local, que dispone que a efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.

Según fuentes consultadas, el concejal no adscrito David Dorado tendrá en principio derecho a votar en los plenos e intervenir en los mismos, así como a asistir con voz y con voto a las comisiones permanentes. Aunque la ley no fija el régimen jurídico completo de las facultades y derechos de los miembros no adscritos, deja un amplio margen que debe ser completado por las leyes de régimen local de cada comunidad autónoma y el reglamento orgánico de cada Ayuntamiento.

Mismos derechos, menos tiempo de intervención

Según el reglamento municipal, los no adscritos tienen derecho a la información y al libre acceso a la documentación en las mismas condiciones que el resto de miembros de la Corporación. Podrán plantear cuestiones de orden o peticiones de palabra por alusiones, así como presentar enmiendas, votos particulares, ruegos y preguntas. En los debates regulados el tiempo de intervención se reducirá a un tercio del tiempo asignado a cada grupo.

De momento es una incógnita en el sentido del voto de David Dorado a partir de ahora en los plenos y si se enfrentará o no por sistema a sus antiguos compañeros de Cs, a quienes acusó esta semana de estar “arrodillados” ante el alcalde a la espera de algún “carguito”, o del PP. En una entrevista con Onda Cero, Dorado aseguró que votará en conciencia y por el bien de la ciudad, aunque insistió en que nadie lo “amordazará” y que seguirá diciendo lo que su conciencia le dicte. En el último pleno, Dorado, aún portavoz de Cs, empleó parte de su intervención en arremeter contra el alcalde al que exigió que le restituyese en los cargos de los que fue apartado por negarse a votar a favor de la expulsión de la coordinadora de Infraestructuras, imputada en la causa, o que dimitiera.

Cs valora si declararlo tránsfuga

Precisamente por no formar parte ya David Dorado del partido por el que concurrió a las elecciones municipales del 2021, Cs, esta formación estudia la posibilidad de aplicarle las normas antitransfuguismo. La primera teniente de alcalde y portavoz de Cs, Isabel Albás, insistió ayer en esa idea al recordar que Dorado había sido elegido por los cordobeses por concurrir en la plancha naranja.

En la actualidad, el Pleno de Córdoba tiene 29 concejales. De ellos 13 forman parte del gobierno local, 9 de ellos son del PP y 4 de Cs. Además de estas formaciones forman la oposición municipal el PSOE, con 8 ediles; IU, con 3; Vox y Podemos, con 2. Desde la salida de Dorado, el gobierno municipal ha perdido un miembro y necesitará dos votos extra para aprobar todas sus iniciativas. Ya no les valdrá la abstención.