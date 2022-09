Izquierda Unida ve "intencionalidad manifiesta" del alcalde, José María Bellido, en el retraso de las exhumaciones en Córdoba. La viceportavoz del grupo municipal, Alba Doblas, ha apunado al regidor del Partido Popular por el retraso en los trabajos para la recuperación de represaliados del franquismo en los dos cementerios de la ciudad, unos trabajos que debería estar ya en marcha. "Tratan de enterrar a las víctimas de nuevo y desandar lo andado", ha lamentado la concejala que se muestra segura "de la intencionalidad" que hay detrás del retraso.

Para IU, las exhumaciones no interesan "en absoluto" al PP y el problema es que están dejando "en la cuneta" a los colectivos memorialistas con los que se han comprometido. "El alcalde ha querido enterrar este proyecto desde minuto cero en lugar de desenterrar la verdad".

Doblas ha recordado que desde diciembre del 2020 hay firmado un convenio entre las cuatro administraciones (Gobierno centra, Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba) para llevar a cabo estos trabajos y que estos tenían una financiación de 1,6 millones comprometida . Ahora, al no haber iniciado las obras de exhumación en el año 2022, esas subvenciones acordadas por las administraciones corren peligro. De hecho, los técnicos municipales trabajan para adaptar los pliegos y convenios a 2023.

Desde IU han querido incidir en que las exhumaciones son una reivindicación histórica, que ha ido teniendo sus hitos históricos "hasta que llegó el alcalde Bellido y mandó parar" porque, a juicio de Alba Doblas, el problema es que la memoria histórica no forma parte del programa electoral del PP. "Estamos hablando de personas, no del arreglo de una acera ni de una obra de infraestructuras. de personas que llevan 80 años reclamando verdad, justicia y reparación", ha dicho la concejala. "No se entiende ya un nuevo retraso, tienes el dinero, tienes el pliego;¿qué problema hay para sacar ese pliego? No tiene otro sentido que la intencionalidad política de pararlo", ha concluido.