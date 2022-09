Las exhumaciones del cementerio de la Salud siguen pendientes de su contratación

Los familiares de víctimas del franquismo siguen a la espera de que se contraten las obras para exhumar las fosas del cementerio de la Salud y de San Rafael en Córdoba, donde actualmente la Sociedad de Ciencias Aranzadi lleva a cabo un sondeo para localizar la gran fosa de la posguerra. Llevan meses esperando a que el protocolo firmado por las cuatro administraciones (Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento) en diciembre del 2020 se traduzca en hechos y se empiecen los trabajos. Hasta la fecha lo único que se han hecho han sido sondeos de localización de fosas, a pesar de que desde mayo del 2021 está constituida la comisión de seguimiento y hay financiación suficiente (1,6 millones de 2022 a 2024).

El pasado mes de junio, el delegado de Gestión del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, se comprometió a que a primeros de septiembre todo el armazón burocrático quedaría plasmado y firmado. La justificación al retraso siempre ha sido la complejidad técnica del proceso, pese a que desde primera hora la ciudad contó con el modelo empleado con éxito en las exhumaciones de la fosa de Pico Reja en Sevilla, con más de 5.000 represaliados.

En Córdoba, las exhumaciones debían haber empezado ya y estos meses de retraso impiden de facto poder ejecutar el montante previsto y justificarlo dentro del año en curso, por lo que a «la complejidad técnica» ha habido que sumar la ampliación hasta 2023 de los pliegos y del protocolo.

Por ese motivo, esta misma semana, el diputado de Memoria Democrática, Ramón Hernández (IU), acusó al gobierno municipal de «falta de voluntad política» para acometer los trabajos y criticó la lentitud del Ayuntamiento cordobés en esta materia. No cree el argumento de la complejidad técnica. Hernández mostró su temor a que la dilatación de los plazos ponga en peligro el presupuesto que la Diputación había reservado, ya que, al no haberse empezado la obra, la intervención no podrá justificar a tiempo el importe. El diputado lamentaba, además, que ese dinero reservado para la capital, tampoco se pudiera destinar ya a otros municipios dispuestos a hacer exhumaciones este mismo año.

De momento, el Ayuntamiento de Córdoba ni siquiera ha convocado la comisión de seguimiento y desde el equipo de gobierno fían ya para finales de año la contratación de estas actuaciones.