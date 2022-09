El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado el mal estado de las instalaciones de ocio del parque de Miraflores. El PSOE ha achacado los problemas al "caos que se ha generado en el área de Infraestructuras". "El alcalde puede repetir todas las veces que quiera que todo funciona bien y que en esta delegación los proyectos salen adelante con normalidad, pero la realidad demuestra que no es así. Las denuncias por presunta prevaricación y tráfico de influencias, el abuso de contratos menores y los enfrentamientos dentro del equipo de gobierno han paralizado un área que es fundamental para que la ciudad funcione en su día a día", ha denunciado el concejal José Rojas.

Sobre el parque de Miraflores, Rojas ha asegurado que hay espacios que han sido "abandonados" por el gobierno municipal, como el parque infantil, que no tiene iluminación. "Con las altas temperaturas, padres y madres tienen que esperar a que caiga el sol para poder llevar a sus hijos a estas instalaciones pero, al llegar allí, se encuentran que no pueden utilizarlas porque no hay luz", ha añadido.

"Tampoco pueden practicar deporte los jóvenes que acuden a la pista que está ubicada justo al final del parque y, si lo hacen, tiene que ser a oscuras, porque tampoco funcionan las luminarias allí. Este espacio deportivo informal es otro ejemplo de la mala gestión del PP, que la construyó durante el mandado de José Antonio Nieto sin asignarla a ningún servicio municipal. Como consecuencia de aquella improvisación nadie se hace cargo ahora de esa instalación", ha explicado el concejal.

Rojas ha recordado que "el mantenimiento de estos espacios es responsabilidad del alcalde y su equipo de gobierno, pero resulta que en los más de tres años que llevan de mandato nunca se han preocupado de ello y ahora será peor, porque tienen que retirar de sus funciones a técnicos que se han visto inmersos en causas judiciales. La paralización es total".

El PSOE ha hecho extensible la denuncia a las piscinas del Balcón del Guadalquivir porque "están muy deterioradas y no cumplen con la función para la que fueron diseñadas porque siguen sin agua", ha concluido Rojas.