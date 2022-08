"No hubo una inundación, según el parte del técnico que acudió a la antigua Normal de Magisterio para arreglar la avería del aire acondicionado, hubo una fuga de agua que duró quince minutos por una incidencia que se resolvió en una hora". El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha minimizado lo ocurrido este martes en el edificio del Sector Sur en base a un informe técnico en el que se detalla que la fuga de agua provocada por una fisura en el serpetín del techo afectó al vestíbulo y no a la primera planta entera y que no hubo cambio en la temperatura del edificio en el transcurso de la reparación.

