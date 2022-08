La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba apuesta por el arte y la cultura generados desde la juventud de la ciudad. Muestra de ello son los dos certámenes, ya veteranos, que justamente en estas fechas tienen abiertos sus plazos de inscripción. Se trata del Certamen de Poesía Casa de la Juventud Planneo y el Certamen de historieta, caricatura e ilustración y fanzine Trampa, que cumplen cinco y diez años respectivamente.

Tanto estos dos certámenes como otros tantos que están enfocados a la juventud son, sin duda, una oportunidad única de promoción y motivación para comenzar o seguir avanzando en el mundo del arte.

A lo largo de la historia de estos dos concursos de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba han participado multitud de cordobeses y cordobesas que han visto como los certámenes se convertían en su trampolín para seguir su camino artístico.

Es el caso, por ejemplo, de la ilustradora Lucía del Pino. Esta cordobesa licenciada en Bellas Artes tiene una historia más que particular con el Certamen de historieta, caricatura e ilustración y el fanzine Trampa. “Yo estaba empezando en esto, pero en lo personal no estaba en mi mejor momento. Vi el anuncio, hablo de hace ocho o nueve años, me apunté y gané. Aquello me vino muy bien, tanto en lo personal que me dio fuerza vital y en lo profesional, porque me abrió camino para seguir y comenzar a trabajar”.

El certamen cumple ahora once ediciones y Lucía del Pino, después de dos participaciones y dos primeros premios, pasa a ser jurado del mismo. “Para mi es muy especial, no me canso de mostrar mi agradecimiento a la Delegación de Juventud. Además, en estos años también me han encargado distintos trabajos para sus actividades. Tengo que destacar la labor de todos sus trabajadores, que tienen un trato y una implicación brutal en cada proyecto”.

El caso de Lucía del Pino podría ponerse como ejemplo para los jóvenes cordobeses que aún tienen duda de inscribirse o no en este certamen [Aquí puedes mandar tu obra].

Sin ir más lejos, ella ha sido la creadora de la última imagen del cartel del Festival de la Guitarra de Córdoba, uno de los eventos más importantes de la ciudad y de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Su creación se ha visto más allá de nuestra ciudad. Estaciones de tren y aeropuertos se toda España han estado “vestidos” con su creación. “A veces se me olvida, pero ha sido una oportunidad única y es el resultado de mucho esfuerzo. Es para mi el mayor proyecto que he hecho y se puede decir que todo empezó con mi participación en este certamen hace nueve años”.

Con diez años de historia

El certamen de historieta, caricatura e ilustración repite formato, aunque aumenta los premios, ascendiendo a 600 € en el caso de las disciplinas en categoría senior y a 300 € en la categoría junior.

En el año 2012 la Delegación de Juventud puso en marcha un programa de apoyo a jóvenes ilustradores y dibujantes cuyo principal escaparate son el Certamen de Historieta, Caricatura e Ilustración y la publicación del fanzine Trampa, que recoge una amplia selección de las obras presentadas al certamen. El certamen contempla por separado las modalidades de historieta, caricatura e ilustración, y dos categorías: junior y senior, en cada modalidad, con un total, por tanto, de hasta seis premios.

Si eres joven, dibujas y eres natural o residente en el municipio de Córdoba, ¡te estamos esperando! 😉



📆 Del 19 de julio al 9 de octubre



📆 Del 19 de julio al 9 de octubre

A lo largo de sus diez años de vida, el certamen y el fanzine se han consolidado como referencia de la Delegación y cita ineludible para los y las amantes del dibujo, bien con lápiz, tinta y papel o, acorde al correr de los tiempos, con la tableta y los programas de diseño gráfico. El certamen ha visto proliferar de manera extraordinaria a ilustradores e ilustradoras muy por encima de humoristas gráficos e historietistas, y cabe destacar especialmente que se trata de un terreno particularmente abonado por las jóvenes ilustradoras, más representadas que sus compañeros masculinos.

La presencia en la ciudad de las Escuelas de Arte Mateo Inurria y Dionisio Ortiz, con ciclos de Ilustración y Cómic respectivamente, son una circunstancia que con toda seguridad contribuye a la buena salud de estas disciplinas en la ciudad y al hecho de que Córdoba, en definitiva, pueda presumir de ser una magnífica cantera de dibujantes. El profesorado de las escuelas ha formado parte del jurado del certamen con frecuencia, junto a personalidades y artistas de reconocida trayectoria en el ámbito local.

Lucía del Pino, como parte del jurado, espera que “se presente mucha gente. Sé que hay mucho talento en nuestra ciudad y desde aquí los animo a que se apunten. De verdad que tengo ganas de ver muchas obras y tener la complicación de no saber cuál elegir”.

Una explosión de creadores literarios

“Parece que un certamen provincial es una tontería, pero en el de Córdoba hemos sido muchos escritores los que hemos comenzado nuestras carreras tras participar en él”. Así de claro pone en valor la concurrencia en certámenes como el de Poesía Casa de la Juventud Planneo la escritora cordobesa Estefanía Cabello. Ella es, al igual que Lucía del Pino en ilustración, el ejemplo de que participar en estos concursos es algo muy positivo para lanzar aficiones que al final se convierten en profesiones.

Estefanía Cabello tiene un amplio currículo, así como experiencia ligada a su graduado en Filología Hispánica, sumado a múltiples premios por sus creaciones literarias. Su relación con el certamen comenzó en su primera edición, “cuando yo empezaba a publicar, andaba estudiando y mi poema fue finalista. Este año paso a ser jurado y estoy muy feliz; es como cerrar un círculo. Este certamen ha sido, y debe ser, un referente para todos los que se asoman al mundo literario”.

Sobre cómo acercar la poesía a la juventud, la escritora expone que “considero que ha habido un boom en las nuevas generaciones. Hay muchos creadores jóvenes que tienen la necesidad de expresarse, otra discusión es sobre si eso es poesía o no. Pero en las plataformas sociales los jóvenes están creando, reflexionando y exponiendo sus sentimientos a través de las palabras”. De este modo, “este certamen es la forma perfecta para que esos chicos y chicas puedan hacer públicos sus poemas, la lectura en la gala y toda la promoción que conlleva, es muy positivo para motivarlos”, asume Cabello.

El certamen de poesía sufrió un parón aunque se retoma este año y resurge con fuerza. El año pasado se desarrolló el casting poético en Instagram y en 2022 vuelven al formato tradicional de certamen, con mayor aceptación entre el público joven.

El certamen cuenta con dos categorías: sénior y júnior. Siendo el primer premio de la categoría sénior de 500 euros y el accésit de 250 €; y de 250 € el primer premio par la categoría júnior y 125 € el accésit.

A lo largo de estas cuatro ediciones, hemos visto participar en el certamen a poetas como María González (María Mercromina en aquel momento), Alba Moon o la propia Estefanía Cabello, entre otras, que posteriormente se han podido dedicar de forma profesional a su pasión; la escritura, y que pasaron de participantes a jurados en el Certamen junto a personalidades del mundo de las letras, como María Rosal, Vicente Luis Mora o Rafael Antúnez.

Habitación sin vistas Solo el espacio que nos rodea y este cuerpo blando en mitad de una habitación, observando las cicatrices que revelan las esquinas, los puntos débiles, allí donde la carne se hunde más fácilmente; sopesando tanto cómo poder hablar cómo decir, cómo salir ahí afuera. Calculo la distancia que separa mis pies del techo, y luego las paredes -tanta luz blanca-, por qué el miedo a aguardar la llegada de qué cosas, por qué lo difícil de nombrarme, trasladar, decir, si es este espacio que habito más que conocido, donde amanezco la mayor parte de las horas. Y, sin embargo, aquí estamos yo y estas paredes blancas y esta luz más que calmada, cada día, y mi cuerpo como dos grandes desconocidos que no saben cómo presentarse por primera vez. [Poemario El cielo roto de Shanghái] Autor. Estefanía Cabello

Para Estefanía Cabello, “Córdoba siempre ha gozado de buena salud literaria. No sé muy bien el por qué, pero hay algo especial en nosotros y tenemos a cordobeses en la primera línea de la literatura nacional e internacional. Hay mucho talento y espero descubrir alguna nueva voz en el certamen, quiero leer y que me sorprenda”.

Las obras ganadoras y finalistas de las distintas ediciones fueron incluidas en actividades e intervenciones artísticas a nivel ciudad para promocionar y dar visibilidad a los jóvenes autores y autoras cordobeses en consonancia con los objetivos de la Delegación de Juventud, que ahora, desde el Proyecto Gata quiere seguir en la línea de dar un espacio al talento literario joven cordobés.

En definitiva, con estas iniciativas la Delegación de Juventud pretende apostar por la promoción y la visibilización de los jóvenes de esta ciudad y por la reivindicación de la poesía y la ilustración como las disciplinas artísticas de primer orden que son.