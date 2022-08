Córdoba suma este año 64 sanciones a usuarios de bicicletas

Córdoba ha sumado entre enero y julio de este año un total de 64 multas por infracciones cometidas durante el uso de bicicletas, según los datos municipales a los que ha tenido acceso este periódico.

Una buena parte de los comportamientos sancionables detectados por la Policía Local en el 2022 derivan de la utilización de dispositivos electrónicos mientras se circula. Concretamente, el uso de auriculares o cascos para escuchar música es el incumplimiento más repetido de momento. Los agentes han interpuesto 19 sanciones por este motivo. Le siguen las distracciones por manejar con el móvil, una infracción que acumula nueve denuncias en lo que va de año.

En bicicleta, no respetar señales de tráfico verticales o semáforos también supone uno de los motivos principales de castigo por parte de la autoridad. En este caso, saltarse la señal roja de los semáforos ha conllevado la imposición de ocho multas, mientras que circular en dirección prohibida o sentido contrario ha sido sancionado en cuatro ocasiones y una vez por no obedecer otro tipo de señales. Al manillar, tan importante resulta conocer las normas de circulación como mantener un comportamiento adecuado. Tanto es así que ocho personas han sido sancionadas este año por conducir temerariamente o no tener la diligencia exigida.

Por otra parte, el hecho de ir a pedales por zonas peatonales, como el acerado, se ha saldado con seis multas. Pero las sanciones, en este sentido, no solo se han limitado a la mera circulación, sino que por estacionar en una zona peatonal también se ha registrado una sanción. Por exceder el número de personas que pueden ir en una bicicleta, los agentes de la Policía Local han interpuesto en lo que va de año cuatro denuncias. Otros motivos de castigo, según los datos municipales, han sido el incumplimiento de las órdenes o las señales de alto de los agentes (hasta en dos ocasiones) o no llevar casco de protección (en una ocasión).

Por zonas en las que se han detectado las infracciones al manillar, el centro ocupa el primer lugar en número. La zona céntrica de la ciudad figura como punto caliente con más de la mitad de las puniciones que se han denunciado este año. Hasta 37 se han interpuesto en siete meses. Esta cifra se encuentra muy por encima de la registrada en otras zonas de Córdoba. Le sigue Levante, donde se han sancionado a nueve personas. En el distrito Sur de la capital cordobesa, las multas a usuarios de bicicletas hasta julio se quedan en siete. En la zona de Poniente, se han registrado seis denuncias y, en último lugar, en el distrito Norte de la ciudad, las sanciones a usuarios de bicicletas se han quedado en cinco.