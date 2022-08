Los vecinos piden consenso para ejecutar los nuevos tramos de carriles bici en Córdoba

En la ciudad hay ahora mismo cuatro proyectos pendientes para ejecutar nuevos tramos de carriles bici que están en fase de adjudicación. Estos nuevos viales ciclistas se ubicarán en la avenida de Manolete, en el puente de acceso al barrio de Electromecánicas, en el puente de San Rafael y en la zona del Balcón Guadalquivir. Si bien la mejora de la conexión de carriles bici en la ciudad es una demanda vecinal desde hace años, lo cierto es que los colectivos implicados no están del todo contentos por cómo se han hecho las cosas. Lo explica a este periódico el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, que detalla que «la Junta diseñó los tramos y el Ayuntamiento los aceptó sin consenso» y que apostilla, eso sí, que siempre van a estar «absolutamente de acuerdo en acabar la red de carriles bici».

Dentro de los cuatro proyectos citados, el CMC entiende que hay algunos que causarán menos problemas que otros, pero también advierte de los problemas que podrían generarse de ejecutarse, si se ejecutan, de la forma en la que están diseñados.

Avenida de Manolete

El proyecto de carril bici para la avenida de Manolete es de los que menos dificultad presenta. Aun así, De Gracia sí lamenta que, según lo diseñado, la ejecución de este tramo supondrá quedarse sin una pequeña zona verde que es de titularidad municipal. «No es excesivamente grande», reconoce, pero se queda a la mitad y el Movimiento Ciudadano espera, además, que no elimine todos los arbustos que hay. Para De Gracia, el diseño de los nuevos tramos de red ciclista está siguiendo un modelo con el que los colectivos vecinales y de movilidad no están de acuerdo. Dicho modelo, explica, pasa por ejecutar los carriles quitando espacio peatonal o verde, como es el caso de Manolete, y no rebajando sitio a la calzada de tráfico rodado o perdiendo plazas de aparcamiento.

Puente de San Rafael

Ese diseño que no toca vial de vehículos es el mismo que se ha aplicado al carril bici que debe ir en el puente de San Rafael. Detalla De Gracia que este tramo se mete directamente en los acerados existentes dejándolos en 1,8 metros para viandantes y entre 1,2 y 1,5 metros para bicis. En este caso, los vecinos no se muestran muy convencidos del diseño que se ha seguido para el carril bici del puente, que prevé dos lineales a cada lado del puente, cada uno para dirección distinta. De Gracia se pregunta que «quién vigilará que se cumplan esas direcciones» y toma como ejemplo la ciclocalle que hay en el mismo puente (un carril de la calzada limitado a 30 kilómetros por hora que en raras ocasiones se respeta). Además, sobre el hecho de que se meta tanto en la acera opina que las bicis, «pero sobre todo los patinetes», podrían invadir el espacio peatonal.

Puente de Electromecánicas

El proyecto del carril bici en el puente de Electromecánicas lleva aparejada también la colocación de toldos. Sobre este tramo, De Gracia entiende que no hay problema en su diseño porque se ha eliminado la mediana, de forma que el espacio a repartir entre coches, bicis y peatones es asumible. Sí advierte de que la cesión que tuvo que hacer la Junta al Ayuntamiento para que ejecutara la obra no se llegó a aprobar en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) por ciertos problemas.

Balcón del Guadalquivir

El tramo del carril de nueva construcción que puede presentar más problemas es el del Balcón del Guadalquivir, que iría, más o menos, en la zona donde se hace el botellón de la Feria. Aquí el problema viene de un proyecto mayor, el tanque de tormentas que va en el mismo espacio. Ya se ha contratado a una empresa para que elabora el diseño de cómo quedará la parte de arriba del Balcón del Guadalquivir una vez se ejecute el tanque de tormentas. Si bien, resalta el presidente del Movimiento Ciudadano, «desconocemos si para ese diseño se está teniendo en cuenta el nuevo tramo de carril bici».