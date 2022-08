Las vacaciones de la inflación

Desde hace unos meses los precios no dejan de subir. Esto no ha pasado desapercibido para nadie y ha provocado que la llegada de las esperadas vacaciones se convierta en unos días de incertidumbre para muchos cordobeses, que no pueden permitirse salir de viaje o han tenido que modificar sus destinos habituales. Como casi todo, el precio de los apartamentos turísticos también ha subido, especialmente el de aquellos situados en los lugares de costa más demandados. A ello se une el incremento del precio de la gasolina, que ha frenado a muchas familias a la hora de hacer escapadas de fin de semana a la playa. Para la familia Muñoz Muñoz, este es el primer verano que no salen de Córdoba. «Casi todos los años solemos ir a Málaga, aunque hemos pasado dos veranos en Almería», cuenta Aroa Muñoz. Sin embargo, este año los planes habituales en sus vacaciones se han visto modificados en el verano de la inflación. Donde más lo han notado ha sido en el precio de la gasolina: «antes, con 40 euros podíamos ir y venir de la playa. Ahora tenemos que pagar el doble por escaparnos un par de días». También ha sido así para la familia Blázquez Escribano, que ha decidido cambiar su medio de transporte habitual para viajar: «este fin de semana, que dos de nuestros hijos van a Granada, van en transporte público, porque consideramos un gran foco de contaminación y ahora también un despilfarro de dinero llenar varias veces el tanque solo para dos personas». A todo ello se une otro gasto más en los hogares: el que supone el aire acondicionado. Prácticamente es imposible sobrevivir a las altas temperaturas de la ciudad sin encender esta máquina. Así lo explica la familia Peña Ojeda: «la subida de la luz, que afecta aún más en el verano de Córdoba, que pide a gritos un ventilador o el aire acondicionado, se nota en el bolsillo».

La costa andaluza Los destinos costeros en Andalucía son los favoritos de los ciudadanos para sus vacaciones. Sin embargo, también son los que más han sufrido la inflación: «la subida de precios de los apartamentos no ha ayudado a que sea sencillo encontrar una buena oferta», cuenta José Peña. La familia Muñoz comparte este punto de vista: «quedarse en algún sitio cuesta mucho más. Hemos mirado sitios para dormir y era todo muy caro». La familia Blázquez Escribano ha optado por el turismo nacional en lugar del internacional como estaban acostumbrados: «nos hemos limitado a ir a Chiclana de la Frontera, donde tenemos un chalet, en vez de viajar al extranjero, como antes». Ellos miran el lado positivo de todo esto, pensando en la vuelta a la rutina del mes de septiembre: «nunca está de más ahorrar un poco, pues, además, tenemos cuatro hijos y todos están estudiando fuera». Sin embargo, pasar las vacaciones en Córdoba no significa que no se pueda desconectar de la rutina y disfrutar también del tiempo libre. Aroa Muñoz afirma que está divirtiéndose este verano tanto como si hubiera salido como hacía habitualmente. Además, ha comparado los planes que ha hecho este año con otros anteriores y cree que, si se hubiera ido de vacaciones fuera de la provincia, no habría podido disfrutar de muchos de ellos: «si me hubiese ido a la playa quizás no podría haber disfrutado de ir a tres conciertos y también he disfrutado más que otros años de ir al cine, o sea, que disfrutemos con lo que tenemos, que no es poco».