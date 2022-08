La historia de Vanesa: un salto al mundo laboral para recuperar la confianza

Vanesa Bancalero ha trabajado en varios sectores, cada uno de ellos muy diferente al anterior. En enero de este año, se quedó desempleada tras dos años conduciendo camiones. Con 36 años y siendo madre soltera, Vanesa se ha convertido en una de las caras visibles que hacen que las personas en una situación complicada no pierdan la esperanza de conseguir un trabajo digno. No tardó más de dos meses en reincorporarse al mundo laboral gracias a un proyecto de la Fundación La Caixa: el Programa Incorpora.

Ella descubrió el programa tras haber pasado varios años intentando hacer un curso de ayuda a domicilio, pero todas las convocatorias que consultaba estaban destinadas a menores de 30 años. Cuando se enteró del curso de Auxiliar de Atención Sociosanitaria del programa y descubrió que no tenía límite de edad, decidió echar la solicitud. Para su sorpresa, la cogieron. El curso comenzó en abril y, antes de terminarlo, ya tenía un puesto de trabajo en la empresa Claros S.C.A. Vanesa afirma encontrarse muy contenta, pues además le han ampliado su contrato inicial: «Comencé a trabajar con un contrato de dos meses que ya habría terminado, pero me han renovado hasta noviembre. Ya si después de cinco meses me dejan fija, sería lo ideal».

Como Vanesa, 351 cordobeses en situación vulnerable han encontrado trabajo durante el primer semestre del año gracias a este programa de integración y al compromiso de 126 empresas. Estos datos reflejan la recuperación en sectores que sufrieron las consecuencias de la pandemia y que vuelven a generar un gran número de plazas, como la hostelería o el ámbito sociosanitario. Asimismo, el programa ofrece un seguimiento una vez conseguido el empleo, tanto a la empresa como a la persona contratada. «Inicié con ellos y desde primer momento, al ser nueva, se involucraron. Mi coordinadora me preguntaba en varias ocasiones que cómo me iba y que si estaba contenta», explica Vanesa. El curso de Auxiliar de Atención Sociosanitaria tenía una duración de 300 horas. En el mismo, se ha destinado una gran cantidad de la materia a competencias digitales con el fin de disminuir la brecha digital en la búsqueda de empleo.

La asociación encargada de impartir el curso ha sido ‘Encuentro en la Calle’, que tiene la Medalla de Oro al Mérito de la ciudad de Córdoba. Esta asociación combate las causas que provocan la exclusión social en el Distrito Sur, considerada una Zona Desfavorecida.

Las materias varían en función del curso, por ejemplo, Vanesa se enfocó en gran parte en cómo utilizar grúas médicas: «la experiencia personal que tengo es la del curso, donde hemos tocado mucha grúa, así que me veía muy preparada. Como yo soy una persona muy echada para delante, cuando me preguntaron si tenía experiencia con encamados, yo dije que experiencia no tenía pero que me veía capacitada porque a mí me habían dado todas las herramientas que necesitaba para iniciar el trabajo». Además, la formación les ayuda a mejorar competencias como la adaptabilidad, la capacidad de relación, permitiendo construir una red de contactos en la que apoyarse e impulsarse, y el trabajo en equipo.

Tras conseguir un puesto de trabajo con el que mantener a su familia, Vanesa ha decidido retomar sus estudios, ya que para ella es imposible concentrarse en otra cosa si le falta el trabajo: «si no tengo trabajo y no tengo para comer, ¿cómo puedo pensar de ninguna manera? Simplemente, no puedo». Finalmente, este año ha terminado la enseñanza secundaria y su próxima meta es realizar un Grado Medio de Emergencias Sanitarias, al mismo tiempo que se prepara para las oposiciones de Sadeco y, todo ello, mientras trabaja: «ahora mismo yo me veo con muchas posibilidades, pero que no me falte el trabajo».

Este no es el único programa en el que ha participado a lo largo de su vida, y es por ello que valora la función que realizan y anima a aquellas personas en una situación similar a la suya a que lo aprovechen: «Esto se tiene que hacer ver, que a la gente nos dan oportunidades para tener un trabajo digno».

En la provincia han sido atendidas en 2022 un total de 844 personas (57.237 en toda España) de la mano de seis entidades. Además, se han creado 18 nuevos pequeños negocios.

Y, con el fin de disminuir la brecha digital en la búsqueda de empleo, la Fundación La Caixa y la Fundación Accenture han impulsado la formación ‘Trabajando en Digital’ para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. En el primer semestre de 2022 han participado en ella 6.195 personas en toda España. En Córdoba, han realizado el curso 88 personas en riesgo de exclusión social. Estos cursos, realmente, están abiertos a toda la ciudad, pero hay ciertos sectores que tienen prioridad: personas en riesgo de pobreza, víctimas de violencia de género, etc. Con aquellas personas que no consiguen un puesto de trabajo, la asociación realiza un seguimiento donde los asesoran y apoyan para que su búsqueda de empleo no cese y encuentren una oportunidad.