La secretaria general del PSOE de Córdoba y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafi Crespín, ha celebrado que las medidas de bonificación al transporte público aprobadas ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez y de aplicación a partir del 1 de septiembre beneficien a los más de un millón de usuarios de tren de la provincia de Córdoba con ahorros de hasta 1.000 euros en los cuatro meses de validez, sobre todo a aquéllos que utilizan este medio de transporte tanto para sus desplazamientos en cercanías dentro de la provincia como de recorridos en media distancia en sus viajes de ida y vuelta a las provincias de Sevilla, Málaga y Granada.

Para Crespín, se trata de “una medida de calado sobre las clases medias trabajadoras que se beneficiarán de ahorros en sus economías familiares de hasta 1.000 euros en el cuatrimestre de aplicación de este decreto, un decreto que viene a plantar cara a las consecuencias de la crisis por la Guerra de Putin en Ucrania y a la escalada de precios por la inflación que estamos acusando desde hace meses”.

En este sentido, la socialista conminó al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a complementar el catálogo de medidas anticrisis articuladas por el Gobierno de Pedro Sánchez con bonificaciones autonómicas en los transportes que dependen de la administración autonómica, sobre todo autobuses y líneas de metro, para los que ha pedido rebajas en los precios de un 30%.

“Moreno Bonilla no puede seguir poniéndose de perfil y dejar que sea el Gobierno de España en solitario quien cargue con el coste de la crisis, ya que cuenta con recursos para tomar decisiones, entre ellos, los 1.881 millones de fondos europeos de los que dispone específicamente para financiar actuaciones y medidas contra la crisis”, indicó.

800.000 usuarios de trenes Avant

La portavoz de los socialistas cordobeses recordó que cerca de 800.000 personas suben o bajan en Córdoba capital cada año en trenes Avant, mientras que el número de usuarios de trenes de Media Distancia, como el antiguo Andalucía Exprés, el regional hacia Algeciras o el Cercanías entre Villarrubia y Alcolea, con parada en Rabanales, es algo menor, según datos aportados por Renfe. Así las cosas, mientras los usuarios de media distancia verán bonificados al 100% sus abonos de viajes entre septiembre y diciembre, los viajeros de trenes Avant lo harán al 50%, lo que les supondría ahorros de hasta 1.000 euros en los cuatro meses teniendo en cuenta que pagarían la mitad que ahora por sus desplazamientos.

Las bonificaciones parciales afectarán a varios servicios con parada en Córdoba y las estaciones de la provincia. Es el caso del Avant, que une Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada. Más de la mitad de los abonos Avant en Córdoba corresponden a usuarios que viajan casi a diario entre Córdoba y Sevilla. Otro porcentaje alto es para el de los de Málaga y aún es bajo el de Granada, recién estrenado.

A partir de septiembre, los cuatro abonos del Avant costarán la mitad: Tarjeta Plus (para los viajeros diarios), Plus 10 (diez viajes en ocho días), Plus 10-45 (diez viajes en 45 días) y Plus 10 Estudiantes (para estudiantes). Los billetes sencillos, los de un solo uso, no serán gratuitos y mantendrán el coste actual.

Los Media Distancia en Córdoba más importantes son el Jaén-Córdoba-Sevilla-Cádiz (con paradas en Villa del Río, Posadas y Palma del Río) y el que une Alcolea con Villarrubia, con parada en Rabanales. Además, hay otro regional entre Córdoba y Algeciras (Cádiz) con parada en Puente Genil y Bobadilla. Todos estos tendrán abonos gratuitos: Bono 10 Regional, Tarjeta 10 Sencilla, Tarjeta 10 Libre, Abono Mensual Regional, Tarjeta Mensual 40 Sencilla y Tarjeta Mensual 40 Libre.