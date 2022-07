Izquierda Unida reclama que se recurra la sentencia que libera a la exconcejal Eva Timoteo de devolver 71.000 euros al Ayuntamiento de Córdoba. Este grupo municipal considera que la sentencia le ha dado la razón por el incumplimiento de la exconcejala de Servicios Sociales para no poder compatibilizar sus labores entre el ámbito público y el privado. Según IU, que fue quien primero denunció este asunto, la sentencia demuestra que Timoteo no cumplió la exclusividad al ejercicio público a la que estaba obligada a cumplir, “ya que no presentó una declaración de compatibilidad en el pleno, como pidieron algunos de sus compañeros”, señala Alba Doblas, viceportavoz del grupo municipal de IU.

El juez le da la razón a la exconcejala Eva Timoteo y dice que no tiene que devolver dinero al Ayuntamiento de Córdoba El grupo municipal llevará diversas cuestiones al pleno municipal del jueves, ya que “la sentencia es bastante clara, hubo irregularidades que no han seguido un proceso regular para su subsanación, llevando al juez a no poder determinar que sea la consecuencia lógica a sus irregularidades”, afirmó Doblas. El juez, ha reclamado una declaración formal de que ese ingreso ha sido indebido, ante la incredulidad de Doblas, que se pregunta por qué no se ha hecho "ese trámite administrativo". El alcalde sobre Eva Timoteo: “Me alegro por ella; trabajó magníficamente bien y se dejó el alma” José María Bellido, alcalde de la ciudad de Córdoba, ya manifestó su deseo de no recurrir a la sentencia, algo considerado por Doblas “una muestra de absoluto desconocimiento de lo que hace su gobierno o, una absoluta dejadez que se traduce en la impunidad de las irregularidades de su gobierno”. En el Ayuntamiento de Córdoba, existen dos regímenes retributivos para los concejales: uno exclusivo dotado con un sueldo mensual y otro, no exclusivo, con retribuciones a los ediles por la asistencia a los plenos. Doblas, asegura que “estos elementos fueron incumplidos por Timoteo, siendo un obstáculo a la transparencia y eficacia", por lo que ruegan que se recurra la sentencia y se subsanen las deficiencias administrativas que han llevado a que "el mal hacer de una concejala produzca el despilfarro de 70.000 euros en esta concejalía, más que el presupuesto de Salud y Consumo juntos. Me sorprende que alcalde se alegre de que alguien se lleve el dinero calentito”.