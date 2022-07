El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha celebrado este jueves que la exconcejala y exdelegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, no tenga que devolver dinero al Ayuntamiento de Córdoba. Como avanzó Diario CÓRDOBA, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número ha fallado a favor de los intereses de la exedil de Ciudadanos, a la que el Consistorio de la capital le reclamaba 71.000 euros por entender que se habría producido una incompatibilidad al estar como concejala en dedicación exclusiva y seguir ejerciendo la actividad profesional de procuradora de los juzgados sin que se lo hubiera permitido el Pleno.

El alcalde deja en manos de la Asesoría jurídica municipal la decisión de recurrir o no la sentencia, ya que no es firme, si bien él mostró su predisposición a no recurrrirla.

Aeste respecto y en declaraciones a la prensa, Bellido dijo esta mañana que “la Justicia ha hablado y lo que ha dicho es que lo que hacía la señora Timoteo era compatible y era legal, con lo cual yo, en la parte personal, me alegro por la señora Timoteo”. Asimismo ha sido él mismo quien ha recordado que hace un años cuando el Ayuntamiento reclamó el dinero a Timoteo también dijo que entendía “perfectamente que, si veía resquicios legales, se fuera al juzgado”.

Por otro lado, el alcalde hizo una defensa cerrada de la exdelegada de Servicios Sociales: “Trabajó magníficamente bien durante la pandemia y se dejó el alma para que a nadie le faltará nada”.

De este modo entiende que Timoteo, que dimitió tras conocerse que percibía ese doble sueldo, cumplió también en “la parte política”, porque PP y Cs, los partidos que sustentan el gobierno municipal, “hicimos nuestro trabajo y la Justicia le ha dado la razón a la señora Timoteo, de lo cual me alegro, y además hemos despejado cualquier sombra de duda, que se quiso arrojar en su día, sobre si nosotros queríamos que no devolviera el dinero”.

”Cacerías” de la oposición

Este caso ha servido a Bellido para pedirles a los grupos de la oposición municipal (PSOE, IU, Vox y Podemos) que “deberían reflexionar sobre algunas cacerías o linchamientos que han querido hacer a lo largo de este mandato, porque la señora Timoteo dimitió porque tenía una presión política detrás importante, y al final el tiempo ha demostrado que aquello no era para tanto, que es lo que, por cierto, nosotros sosteníamos desde el principio”, en cuanto a que “podía haber algún tipo de problema o irregularidad, pero que no era para tanto”.

Para el alcalde, la moraleja de este asunto es que “all final hay una persona que quiso estar en política, que se presentó en una lista, que fue concejal y que se fue, francamente porque no quiso aguantar esas presiones políticas ni sociales”, porque es “muy desagradable salir de tu casa y que te estén señalando por una supuesta corrupción, un supuesto problema que luego el tiempo ha demostrado que no ha sido tal”.