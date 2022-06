La cordobesa Victoria Adame muestra en 16 instantáneas que No toda distancia es ausencia. Esta fotógrafa con baja visión expone en el Museo Tiflológico de la ONCE parte de su obra, que puede verse, hasta el 17 de septiembre, en horario de martes a viernes de 10.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas; sábados de 10 a 14 horas; domingos, lunes y festivos, cerrado.

María José Sánchez Lorenzo, coordinadora del Museo Tiflológico de la ONCE, Victoria Adame y Teresa Díaz, técnica del Museo Tiflológico, han inaugurado la exposición, en la tarde de ayer. Una muestra en la que, además de ver las fotografías, se pueden leer versos relacionados con cada imagen sólo con escanear el código QR de cada una de ellas.

“La fotografía me eligió a mí. Ha sido una válvula de escape, y no concibo una vida plena sin hacer fotografías”, afirmaba Victoria Adame durante la inauguración. Y añadía que llegó a la fotografía porque “descubrí que la fotografía era un medio de expresión al que podía recurrir para expresar lo que me estaba pasando”.

Respecto a lo que encontrarán quienes vean esta exposición de fotografías en el Museo Tiflológico, Victoria Adame señala que “encontrarán variedad, y conocerán a una persona que no se rinde ante sus pasiones”.

Su biografía

Natural de Córdoba (1983), Victoria Adame es fotógrafa y licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba y de Trieste (Italia). Su línea de trabajo se centra en la creación de proyectos fotográficos, centrándose en lo humano y en las emociones como punto de partida.

La fotografía de Victoria Adame se caracteriza porque hay un elemento de acción y de sorpresa. Quienes ven su obra se convierten en cómplices de su trabajo ya que ven el mundo como lo ve ella cuando no usa gafas. Son imágenes, desenfocadas que permiten jugar a adivinar qué es lo que enfocaba la cámara cuando se hizo la foto.

Victoria Adame hace que el espectador reflexione sobre el peso que la visión tiene en la sociedad actual, pero quiere destacar los demás sentidos ya que son básicos para percibir lo que rodea al ser humano.

Adame es finalista en el año 2015 del certamen Madrid 24 en el marco de PHotoEspaña, exponiéndose sus fotografías en el Palacio de Cibeles. Ese mismo año también es finalista en los Lens Culture Exposure Awards (Londres). En 2016 se la selecciona para Descubrimientos PHotoEspaña (Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales).

A principios de 2017 gana el primer premio de Apertura (Málaga) con una fotografía individual de su serie Circo, proyecto documental en el que llevaba trabajando más de dos años. Con ese mismo proyecto es seleccionada para Descubrimientos PhotoEspaña 2017 (Madrid) y para los Visionados del VII Festival Internacional de Fotoperiodismo y Fotografía documental de Valencia (PhotoOn). En 2019 lo expone en su ciudad.

Ha recibido una mención Honorífica por el International Photography Awards (IPA. Los Ángeles), por un trabajo sobre el cambio climático, además de obtener la beca Art House Holland 2017 de Plataforma de Arte Contemporáneo (PAC).