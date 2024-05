El PSOE ofrece un pacto a Bellido para extender las zonas de bajas emisiones y mejorar de la calidad del aire

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha ofrecido hoy al gobierno local de Bellido el apoyo del grupo nunicipal socialista a un Pacto de Ciudad por la Mejora de la Calidad del Aire, para lo que conmina al Consistorio a retomar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y empezar por abordar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

En una atención a medios en la plaza del Campo de los Mártires, Dobladez ha afirmado que en el PSOE son conscientes "de la complejidad de esta ampliación, pero además del imperativo legal es imprescindible para la mejora de la calidad del aire que respiran nuestros ciudadanos y ciudadanas”, por lo que ha reiterado que “si el gobierno de la ciudad decide ir adelante en este compromiso, encontrará la mano tendida del grupo socialista ejerciendo una oposición constructiva”.

Zona Acire

El edil ha recordado que la entrada a la Zona de Bajas Emisiones en Córdoba coincide con la delimitación de la zona Acire desde que en febrero del 23 el Ayuntamiento decidiera igualarlas, siendo ésta una decisión temporal y transitoria hasta que finalizara la auditoría que contrató el Ayuntamiento, para que sus resultados fueran incluidos en la Ordenanza de Bajas Emisiones.

Sin embargo, Dobladez ha comentado que de la auditoría, encargada en noviembre de 2022 y que debía concluirse en 8 meses, es decir, hace un año, “aún no conocemos los resultados”, por lo que ha insistido en que la zona declarada actualmente de de Bajas Emisiones no contribuye a los objetivos de la ley estatal porque “no reduce el tráfico, ni cambia los hábitos de la población; no mejora la eficiencia energética; no contribuye a mitigar los efectos del cambio climático, y no mejora la calidad del aire y por tanto, la salud de la ciudadanía”.

Además, ha comentado que los estudios de la Agencia Europea de Medio Ambiente vienen situando a Córdoba como una de las ciudades con peor calidad del aire del país, con el perjuicio que esto supone para la salud de cordobesas y cordobeses. Asimismo, ha puesto de manifiesto que en los últimos años diversos consejos de distrito, AMPAs y asociaciones vecinales, ecologistas y del tercer sector defienden que "no sólo los habitantes del Casco Histórico de Córdoba tienen que tener derecho a una zona libre de contaminación, ruido y emisiones, sino que todos los habitantes del la ciudad deben poder disfrutar de un aire limpio y un espacio público saludable", por lo que ha exigido retomar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ·un documento redactado durante el gobierno socialista de la ciudad y que venía solucionar este y otros problemas como la saturación del Casco Histórico”.

“Todas las cordobesas y cordobeses hemos podido comprobar en lo que llevamos de mayo, el caos que se ha producido en el tráfico rodado y de personas durante la celebración de las Cruces y el Festival de Patios, en varios puntos de la ciudad y especialmente en esta zona”, ha concluido.