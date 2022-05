El consejero de Salud y Familias y médico Jesús Aguirre (Córdoba, 1955), que encabezará la candidatura del PP en la provincia, alternará hasta el 19J, fecha de las elecciones andaluzas, gestión y campaña. Ayer mismo, junto al resto de los cabeza de lista del PP asistió por la mañana a un acto en Granada, y por la tarde, intervino por videoconferencia en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

Ha pedido a la ministra de Sanidad poder inyectar la cuarta dosis a los abuelos. ¿Ha recibido ya contestación?

No, le mandé una carta personal insistiéndole y mandándole todos los datos sobre la idoneidad de empezar a vacunar a personas por encima de 80 años, aunque preferiría que fuera por encima de 60. Ayer mismo salió un informe de la Agencia Europea del Medicamento señalando la idoneidad de hacerlo, ya que las personas mayores llevan más de 6 meses de la última vacuna. Sobre todo en Asturias, la primera comunidad que empezó a vacunar hace 8 meses, es donde están teniendo mayor incidencia en personas mayores de 80 años. El Ministerio quiere esperar hasta octubre para ponerla conjunta con la de la gripe, pero pienso que es una irresponsabilidad y tiene un peligro añadido. Andalucía lo que no quiere es salirse del parchís y que la estrategia sea compartida por todas las comunidades autónomas.

¿Cómo están las residencias en estos momentos?

No están mal. Tenemos un 78% libre de covid, pero hemos visto que el número de ingresos en hospitales y uci de personas por encima de 60 años han aumentado. Antes era la franja de 30 a 40 años, el grupo que no se había vacunado, ahora estamos teniendo ya problemas en la franja por encima de 60. Por desgracia la vacuna no mantiene una inmunidad permanente y tenemos que reactivarla cada x tiempo.

¿Nos tendremos que poner la mascarilla para ir a votar el 19J?

No creo que sea necesario, pero sí como medida preventiva en recintos cerrados. El Gobierno quitó la obligatoriedad de la mascarilla, pero Andalucía seguía recomendando su uso en interiores. La cepa ómicron es muy contagiosa y está dando muchísimos problemas de contagio, no de gravedad.

¿Estamos ante la séptima ola?

No, estamos en picos de subida, y estoy convencido de que esta semana tendremos unos picos de bajada en presión hospitalaria.

¿Entiende como una recompensa al trabajo que ha realizado en la legislatura ir de número 1 de la lista del PP por Córdoba? ¿Qué supone para Jesús Aguirre?

Para mí es un motivo de orgullo ir de número 1 por mi provincia. Ha sido un año muy, muy duro, donde el Gobierno de Juanma ha gestionado no solo la pandemia, sino que ha puesto a Andalucía en el mapa de Europa. Esas son políticas que hay que asentar y para ello qué mínimo que tener el favor y el apoyo de los andaluces y en mi caso, de los cordobeses. Tenemos que seguir avanzando, con un gobierno sereno y dedicado a gestionar. Aunque sea número 1 y entremos en campaña electoral, lo importante es seguir gestionando. No podemos dejar de gestionar hasta que no se conforme un nuevo gobierno. Ahora habrá que compaginar las dos cosas, como consejero voy a seguir gestionando y pidiendo a los cordobeses el apoyo a la candidatura que tengo el honor de encabezar.

Ha sido uno de los consejeros más populares en estos años, a pesar de haber tenido que gestionar varias crisis sanitarias y la pandemia, y parece haber salido indemne en cuotas de popularidad,¿cómo se hace eso?

Soy popular muy a mi pesar, porque eso de haber salido tantas veces es porque hemos tenido problemas sanitarios de primer orden: listeria, virus del Nilo y coronavirus. Yo sé gestionar pero no pensé que iba a ser tan mediático. La obligación me ha hecho ser mediático y he tratado de serlo como médico más que como político. He intentado educar a la población intentando transmitirle como un médico que habla con su paciente de hábitos saludables o educación para la salud y siempre agradeciendo la comprensión y el cariño que me han demostrado. Siento el cariño de las personas, lo digo de verdad sino no lo diría, eso de que vaya por la calle y la gente me diga consejero, pues se me pone la carne de gallina, ¿qué quieres que te diga? Me ilusiona y ya sé que tengo una edad. Hemos intentando gestionar de la mejor manera la pandemia y toda esta legislatura que no ha sido normal, ni mucho menos. Ha sido muy, muy difícil, pero creo que en todos los ámbitos, no solo el sanitario, hemos salido medianamente airosos. ¿Que hay capacidad de mejora? Por supuesto, y que tenemos que asentarlo, que es lo que pretendemos en la próxima legislatura.

También ha habido críticas, centradas sobre todo, en el incremento de conciertos con la sanidad privada en detrimento de la publica en estos años.

Somos los garantes del sistema sanitario de Andalucía. Cuando en los presupuestos pasas de un 6,1% a un 7,4% y 3.000 millones más del presupuesto de sanidad, cuando nada más que en infraestructuras gastas más de mil millones, cuando el número de contratos era de 90.000 en 2018 y ahora son 125.000 trabajadores eso es una apuesta y lo demás humo. Las voluntades se manifiestan en los presupuestos. Con la sanidad privada mantenemos los mismos conciertos que había antes intentando el beneficio del paciente. Sumamos recursos privados para reducir listas de espera, pruebas diagnósticas, pero lo prioritario es el SAS, la privada puede ser complementaria. Nos encontramos una situación complicada y nosotros hemos sido garantes.

La confección de la lista en Córdoba desplaza a José Antonio Nieto, que anunció su renuncia. ¿Cuál cree que será su futuro político?

Muy importante. Es una pieza importantísima dentro del engranaje político de Andalucía. Nieto tiene muchas, muchas cualidades y conocemos su gestión en distintas esferas local, de ámbito nacional o ahora como portavoz en el Parlamento andaluz. José Antonio Nieto está llamado a otras líneas de trabajo, posiblemente en el Ejecutivo de Andalucía o a nivel nacional. Es un valor en alza.

Las encuestas dan la victoria al PP el 19J, ¿cree que será suficiente para gobernar en solitario o necesitarán el concurso de Vox?

Hasta el rabo todo es toro. Tenemos que tener una mayoría suficiente para intentar gobernar y aplicar todo nuestro programa electoral, pero necesitamos el apoyo de la gente. Ahora mismo es hablar por hablar. La realidad va a ser el 19 de julio. Queda todavía mucho trabajo y hay que saber transmitir todo lo que hemos hecho en gestión para darle tranquilidad a todos los andaluces.

¿Ha hablado ya con la número 1 del PSOE, Isabel Ambrosio?

No, todavía tenemos que ratificar las listas. Con Isabel y con los otros tendré una relación cercana, dialogante y sumando. La relación en la campaña espero que sea igual de cordial como ahora. Conmigo podrán luchar con ideas; críticas a personas no me oiréis nunca.

Ayer la candidata socialista le preguntó por qué meses después de estallar el escándalo de la compra de los test covid en Andalucía, Guillermo González, que fue destituido en la consejería, había renovado como secretario del PP de Cabra.

Quien llevó a Fiscalía todo eso fui yo. A mi no me ha tenido que pedir ayuda la justicia, al contrario. Nosotros, transparencia absoluta. Lo que hice en su momento fue actuar de una forma proactiva.