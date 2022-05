Jesús Aguirre encabezará la lista del PP de Córdoba a las elecciones andaluzas

El Comité Electoral del Partido Popular de Córdoba ha propuesto la presentación como número 1 de la candidatura por la circunscripción de Córdoba para las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio a Jesús Aguirre Muñoz, consejero de Salud de la Junta de Andalucía en el Gobierno presidido por Juanma Moreno. La noticia no hace sino confirmar algo que era ya de todos sabido y de lo que había informado este periódico. La lista del PP por Córdoba se completará, si no surgen sorpresas, con el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Repullo, y con el presidente de la formación en la provincia, Adolfo Molina. Entre los nombres de las mujeres que se apuntan en la candidatura se encuentran Araceli Cabello, delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía, y la actual diputada andaluza, Beatriz Jurado, pero está todo por confirmar.

El Comité Electoral del PP andaluz ha validado la propuesta del partido a nivel provincial, así como la de los otros siete cabezas de lista por las otras tantas provincias andaluzas. Los consejeros del Gobierno andaluz Jesús Aguirre (Salud y Familias) por Córdoba; Carmen Crespo (Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) por Almería; Marifrán Carazo (Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio), por Granada; Juan Bravo (Hacienda y Financiación Europea), por Jaén, y Patricia del Pozo (Cultura y Patrimonio Histórico), por Sevilla; la secretaria general del PP-A, Loles López, por Huelva, y la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, por Cádiz, encabezarán las candidaturas provinciales.

Uno de los cambios más comentados está siendo la salida de la candidatura cordobesa del hasta ahora portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía y exalcalde de Córdoba, el 'casadista' José Antonio Nieto, que ha anunciado él mismo en una comparecencia de prensa esta mañana. El tema le saltó este martes al coordinador general del PP, Elías Bendodo, en su rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y, en calidad de portavoz de la Junta de Andalucía, salió a quitarle hierro: "Solo puedo decir que el partido del Gobierno, el PP, tiene un gran portavoz y estoy convencido de que Nieto va a seguir desempeñando funciones muy importantes en el equipo de Juanma Moreno; si él lo desea, va a seguir siendo importante en un futuro", recalcó.

Ha sido el propio Nieto -que dirige la campaña electoral del PP de Córdoba para las andaluzas del 19-J- quien ha dado un paso al lado al ver que la confección de la lista cremallera le impediría ocupar uno de los puestos que dan derecho al escaño. No obstante, Bendodo vino a recordarle que el hecho de que no aparezca en las listas no implica que no vaya a tener posteriormente cabida en el reparto de poder. De hecho, el propio Bendodo no apareció en ninguna de las candidaturas de su partido para los anteriores comicios andaluces del 2 de diciembre de 2018. Y el nuevo número 1 en Córdoba, el consejero de Salud Jesús Aguirre, tampoco formó parte.

"Un gran político y mejor gestor"

El PP de Córdoba "propone a un gran político y mejor gestor, el actual consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que ha dado ejemplo de entrega, de responsabilidad, de previsión y acierto en su gestión de la crisis sanitaria del Covid-19", asegura el partido.

"Jesús Aguirre ha sido y es una pieza fundamental en el gobierno andaluz y en el equipo de Juanma Moreno que ha conseguido reactivar Andalucía y Córdoba en un tiempo récord después de casi 40 años de socialismo y con la crisis de la pandemia de por medio".

El 19 de junio los andaluces y los cordobeses tendrán dos opciones, "o seguir avanzando con un gobierno sereno, moderado y eficaz de amplia mayoría social, o un batiburrillo de partidos de izquierda que son una vuelta al pasado más rancio", afirma el PP cordobés, que aspira a formar "un proyecto ganador en Andalucía" con Jesús Aguirre como su "mejor candidato"

Cumpliendo las previsiones

La 'fumata blanca' ha sido bastante fiel a lo que apuntaban las quinielas. Así, el presidente andaluz será por tercera vez consecutiva el número 1 por Málaga y la inclusión de los miembros de su Ejecutivo ha servido como percha para hacer visible la renovación que le está pasando factura al antiguo sector 'casadista'.

Otro de los cabeza de lista 'ilustres' elegidos por el PP andaluz ha sido el consejero de Hacienda y flamante fichaje de Feijóo como gurú económico de calle Génova, Juan Bravo. El fulgurante ascenso en los últimos meses de la popularidad de este político será aprovechado situándolo como candidato número 1 en la provincia de Jaén, a la que Bravo está vinculado desde que llegase a esta geografía olivarera a finales de los años 90 para jugar como portero profesional de fútbol sala en el Jaén Paraíso Interior.

Se ha cambiado de candidato estelar en Sevilla, Córdoba, Almería, Jaén y Cádiz, dónde la elegido ha sido Ana Mestre. El hecho de que haya mayoría de mujeres entre los cabezas de lista fue mencionado por Juanma Moreno en Twitter: "Tengo el honor de ser el presidente de Andalucía y el candidato del PP andaluz a las elecciones del 19-J. Encabezaré la lista por Málaga. Y me acompañan cinco mujeres y dos hombres fundamentales como números uno provinciales".