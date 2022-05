"Ahora mismo mi puerta giratoria es volver a mi departamento"

Ocho años al frente de la Universidad de Córdoba dan para mucho, ¿qué balance hace?

Han sido ocho años de trabajo a dedicación completa, tanto por parte del equipo como por la mía propia. Ocho años en los que hemos conseguido uno de los principales retos que nos planteamos al principio del mandato que es el proceso de la renovación generacional, de la estabilización del profesorado, de la promoción del profesorado y también de la promoción y estabilización del personal de administración y servicios. Hemos reforzado la investigación de una forma significativa y ahí están nuestros indicadores y donde la docencia también se ha visto reforzada como lo demuestra la valoración que hacen nuestros estudiantes en las encuestas.

¿Y de sus años al frente de CRUE?

De los tres años que he estado al frente de CRUE, solo ha habido nueve meses de normalidad, todo lo demás ha sido pandemia. Han sido tres años en los cuales, creo, hemos conseguido la coordinación del sistema universitario en momentos muy difíciles. Han sido momentos en los que si CRUE no hubiera existido habríamos tenido que crearla. Desde CRUE lideramos todo el proceso de gestión de la pandemia. Hay que agradecer también la colaboración que tuvimos por parte del Ministerio de Universidades que estuvo siempre muy cerca y atendiendo aquello que le planteábamos para interaccionar con los demás ministerios, como el Ministerio de Asuntos Exteriores, Interior o Sanidad. Han sido tres años importantes en el sentido de la gestión de la pandemia. El otro gran bloque de trabajo ha sido todo el desarrollo normativo. Desde que asumimos la presidencia de CRUE nos planteamos que no solamente teníamos que pedir que hubiera una nueva ley, sino que teníamos que decir para qué queríamos una nueva ley. Estuvimos trabajando con todos los equipos de gobierno en establecer un documento, lo que llamamos Universidad 2030, con el objeto de determinar qué universidad creíamos que necesitaba España dentro de unos años. Y que eso fuera la base a la que diera respuesta la Ley de Universidades y todo el marco normativo.

Ha nombrado la pandemia, ¿ha sabido adaptarse la Universidad?

Creo que el sistema universitario en su conjunto se adaptó de una forma como no podíamos sospechar en unas condiciones normales, es decir, si nos lo llegan a decir antes creo habríamos dicho «bueno, eso va a ser muy difícil». Tenemos que tener en cuenta que se establece el estado de alarma un sábado y el lunes las universidades empiezan a ponerse con la docencia on-line y, prácticamente en esa semana, la inmensa parte de la docencia pasa a ese formato. Es verdad que pasa a un formato on-line, mediante videoconferencias y material al principio en una situación de emergencia, pero enseguida se fue mejorando sustancialmente. En toda la sociedad había una sensación de incertidumbre y creo que fue decisivo que, a los pocos días, finales de marzo o primeros de abril, dijimos que el formato hasta el final sería on-line, también los exámenes. Eso generó certidumbre en la comunidad universitaria, en todos los sectores, y permitió que todo el mundo se pusiera a trabajar en esa docencia y en esa actividad on-line.

Y acabada toda etapa de gestión, ¿volverá a las aulas?

Sí, eso es lo que tengo previsto, volver a dar clase y volver a la investigación. La verdad es que lo he echado de menos durante estos años. Hasta que fui nombrado presidente de CRUE seguí dando clases en grado, pero por motivos de organización y de agenda, evidentemente, lo tuve que dejar. Es una de las cosas que he echado de menos, dar clases y, desde luego, volver a la actividad investigadora.

Son bastantes años de experiencia en la gestión, ¿acudiría a la llamada de la política, aunque no fuese en una lista?

Una de las cosas buenas que tiene el haber estado en una situación como la de haber podido gestionar, teniendo en cuenta que una de las mayores satisfacciones que puedes tener desde el punto de vista académico es haber gestionado tu propia universidad y el sistema universitario, es que te da una perspectiva lo suficientemente amplia y tienen que ser proyectos que ilusionen. Tiene que haber un proyecto ilusionante.

Es decir, que no cierra la puerta.

No, pero ni a eso ni a nada. Es decir, dejando bien claro que ahora mismo mi puerta giratoria es volver a mi departamento. Tanto en mi facultad como en mi departamento estoy convencido de que voy a tener una buena acogida y estamos preparando con el grupo de investigación ese regreso. Con prudencia, siempre con mucha prudencia y pudiendo elegir.

En el año 2014, durante la campaña que acabó con su nombramiento como rector, afirmaba que uno de sus objetivos era convertir a la UCO, en 10 o 20 años, en una de las mejores universidades españolas en docencia e investigación. ¿Lo ha conseguido?

Ahora mismo somos la primera universidad andaluza en investigación. Estamos entre las 10-12 mejores universidades españolas y de aparecer ocasionalmente en el ranking de Shanghái y con algún área, hemos pasado de estar todos los años con una posición adecuada a nuestro tamaño y actividad y siempre con un número de áreas importantes, entre nueve o diez áreas. La función de un equipo de gobierno es poner las herramientas al servicio de la comunidad universitaria para que ella desarrolle la actividad y es un mérito de la propia comunidad el que hayamos sabido atender esas necesidades que tenían.

De estos ocho años en el Rectorado, ¿cuál es el logro que más destaca?

Hay uno fundamental que es el proceso de estabilización y promoción del personal. En el PDI hemos podido ir, por la propia dinámica que tienen las oposiciones, mucho más rápido, se han sacado, aproximadamente, unas 800 plazas en estos años. En el PAS también se ha hecho, pero siempre se va más lento porque hay una situación un poco diferente. Pero se han cumplido todos los objetivos y compromisos de estabilización tanto en el PDI como en el PAS. Y otro objetivo, que era el de generar credibilidad en la sociedad. Hoy en día la sociedad cordobesa mira con confianza a la Universidad de Córdoba, no solo se nos ve como un elemento que participa en los actos sociales, sino como un socio fiable en cualquier proyecto y eso se debe al trabajo y la transparencia con la que hemos trabajado.

El nuevo modelo de financiación de las universidades ha generado bastante debate. Imagino que en este tipo de proyectos contentar a todo el mundo es complicado.

Es complicado. El modelo 2006 que teníamos de financiación penalizaba a la Universidad de Córdoba. Hemos estado luchando para que ese modelo cambie, tanto con el gobierno socialista, como con el actual de PP y Cs. Al final ese modelo ha cambiado. Además de ser un modelo de financiación, sienta las bases de un modelo de universidad en el que la UCO se siente cómoda porque habla de competitividad, de calidad de la investigación, de transferencia, de la experimentalidad de los grados… Gran parte de nuestra docencia es científico-técnica y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, con las bases de ese modelo nos sentimos muy a gusto. Evidentemente, lo que no puede ser tampoco es que ese modelo beneficie a uno y perjudique a otro. Hay que buscar ese equilibrio de competitividad no entre nosotros sino de cada uno de nosotros para mejorar. Quizá este modelo adaptado a un modelo contrato-programa podría ser la gran solución a este problema.

Ha nombrado en varias ocasiones esa labor investigadora de la universidad, no sé si puede definirse como el gran santo y seña de la UCO.

Para ser universidad tiene que haber investigación. No puede haber investigación sin universidad y no puede haber universidad sin investigación. Esas universidades que van surgiendo, donde la actividad investigadora es mínima, por decir algo, cuando no está totalmente ausente, eso luego no es una universidad, será otra cosa y no entro en decir si bueno o malo. Las universidades tienen que tener actividad investigadora. El hecho de que el profesorado investigue sirve para transmitir a los estudiantes no solo unos conocimientos, sino unas actitudes y una forma de abordar los problemas que siempre beneficiarán al alumno. Se ve una clara relación entre una actividad investigadora y una buena docencia. Hemos subido en investigación y a la misma vez hemos ido subiendo en la valoración que nuestros estudiantes hacen de la docencia. En el ámbito de la docencia la competencia no es tanta, pero sí lo es en el ámbito de la investigación.

Se despide en el curso del 50 aniversario, ¿qué planes de celebración hay?

Hemos hecho una exposición urbana que se expuesto en Córdoba y se está moviendo por la provincia porque siempre hemos entendido que la UCO no es solo de la capital, sino de la provincia y creo que en estos ocho años hemos interaccionado con la provincia como nunca se había hecho y convencido de esa proyección. Vamos a tener un concierto el día 20, un acto central que será el 16 de mayo presidido por el presidente de la Junta de Andalucía y hay pendientes una serie de presentaciones de libros o un mediometraje que ya se ha estrado. Se nos ha concedido un sello también y se están entregando distintas distinciones a la UCO, como la Medalla de Andalucía, otras de la sociedad cordobesa y también de otras universidades como la de Málaga o la de Sevilla. Todavía queda y hay que tener en cuenta que el pistoletazo de salida fue la inauguración del curso de todas las universidades españolas en Córdoba presidida por Su Majestad el Rey.

La UCO ha tenido mucho que ver con el proyecto de la base logística, una vez esté implantada al 100%, ¿está la Universidad preparada para contribuir con todos los perfiles que demanda un proyecto de este tipo?

Sí. Estamos trabajando en ello. Ahora mismo tenemos prácticamente todas las ingenierías que pueden tener una relación directa y no podemos olvidar que venimos desde hace muchos años ya trabajando con el Ministerio de Defensa en proyectos que son de su interés. Son muchos los programas y muchos los proyectos de investigación. Y gracias a esta relación establecida con el Ejército estamos pendientes de firmar un convenio de colaboración con la Escuela Politécnica Superior del Ejército para que los oficiales de este cuerpo, junto con personal civil, se formen haciendo el doctorado en colaboración con la UCO. Eso nos va a permitir abordar las cuestiones que ellos quieren desarrollar de una forma muy estrecha en los distintos ámbitos de la logística, de la ingeniería y de las infraestructuras. Siempre con un enfoque muy práctico. Va a ser un punto de inflexión importante en esta relación. Nos consta que hay otras universidades que cuando han visto este convenio quieren replicarlo. Es un convenio tremendamente innovador.

Otro asunto que tiene que ver con Defensa, se estaba negociado la adquisición por parte de la UCO del antiguo cuartel de la Trinidad, ¿cómo va este tema?

Estamos en la fase de negociación y de hacer ofertas, contraofertas… esperemos que podamos dejarlo cerrado en este mandato.

¿Y las negociaciones con la Junta para usar la biblioteca de Amador de los Ríos una vez se trasladen los archivos a los Jardines de la Agricultura?

Se están cerrando los últimos flecos del acuerdo y esperemos que en poco tiempo podamos cerrar el protocolo de intenciones y, cuando salga la biblioteca, entraríamos ya en el convenio. Tenemos interés para la ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene muchas titulaciones y, más que quedarse pequeña, se hace difícil cuadrar los horarios.

Imagino que votará el 19 de mayo.

Claro.

¿Tiene favorito o favorita?

Votaré al equipo que considero que puede hacer lo mejor para la Universidad de Córdoba. La clave es que cada uno votemos a las personas que tengan la suficiente solvencia para que la UCO siga creciendo.

En la presentación de su candidatura, Julieta Mérida habló de la posibilidad real de romper el techo de cristal y de alcanzar la igualdad real en la institución. ¿Llegará ese día?

Creo que sí. Durante estos ocho años se ha trabajado muchísimo en esa igualdad real. Hemos sido pioneros en poner medidas para favorecer esa igualdad. El programa de conciliación, tomar medidas como, por ejemplo, que cuando las mujeres dan a luz puedan disminuir su actividad docente para no ver interrumpida su actividad investigadora. A nivel nacional, a través de CRUE, hemos conseguido que la evaluación que se hace de la actividad investigadora, que son seis años, se prorrogue a un séptimo si hay un nacimiento. Creo que en ese sentido se está trabajando mucho. Hemos hecho también un estudio de brecha salarial, que es pequeña la que existe y no es tanto una brecha por cuestión directa del sueldo sino por las condiciones de poder acceder a una serie de complementos con el objeto de ir tomando medidas. Es fundamental romper ese techo y sobre todo facilitar a las mujeres la igualdad de oportunidades, esa es la clave, que no haya una situación de desventaja de uno frente a otro.