El grupo municipal socialista vuelve a denunciar hoy “el oscurantismo y la falta de transparencia” con la que trabaja el equipo de gobierno que preside José María Bellido. El último episodio lo han vivido los representantes del PSOE en el consejo de administración de Aucorsa cuando se ha abordado la subvención que ha solicitado el Ayuntamiento de Córdoba al Gobierno de España para la compra de un autobús, una ayuda que va ligada también a la compra de 14 camiones para Sadeco, a través de los fondos Next Generation.

Según el PSOE, el presidente de la empresa pública de autobuses no ha dado “ninguna explicación” sobre este asunto antes de someterlo a votación de los consejeros, que son, en la práctica, el órgano de contratación.

“No han dado a conocer ni cuál es la cuantía que ha pedido el Ayuntamiento para la compra de este autobús ni qué ocurrirá si el Ayuntamiento al final no puede aportar el resto del dinero necesario al margen de la subvención. Dejan condicionada la compra a que el consistorio ponga el dinero y si no lo compran retirarán la licitación”, ha explicado el viceportavoz, José Antonio Romero.

El PSOE insiste en que “la mala gestión” del equipo de gobierno en este caso puede traer graves consecuencias para la ciudad, porque se pueden perder más de 8 millones de euros en ayudas. Desde el PSOE recuerdan que han sido los responsables del gobierno de Bellido los que se han equivocado al pedirla porque, como siempre, “no se han leído las bases de la convocatoria de la subvención”.

“El alcalde puede decir todas las barbaridades que quiera contra el grupo socialista pero sabe perfectamente que ha metido la pata y ahora es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el que tiene que averiguar si estos errores son subsanables según lo que contempla la convocatoria. Deseamos sinceramente que todo se arregle pero no podemos quedarnos impasible ante la dejadez y la incapacidad de este cogobierno de PP y Cs”, destaca Romero.

Reunión en Madrid

Ayer el alcalde de la ciudad explicó que el pasado 7 de abril acudió a Madrid para entrevistarse con la secretaria de Estado de Transporte y tratar de solventar este problema. Es en ese marco donde el PP ha propuesto comprar por piezas los vehículos de Sadeco para lograr una mayor financiación de fondos europeos y no tener que renunciar a la ayuda.

Y continúa diciendo que “lo único que hemos hecho nosotros ha sido denunciar que, con todo su batallón de cargos, el alcalde se ha vuelto a equivocar una vez más a la hora de solicitar una subvención, al igual que ocurrió con la de comercio. No podemos perder 8 millones de euros. Si el Gobierno de España no ve la solución ante el error de Bellido, se perderá este dinero y entonces todo el trabajo no habrá servido para nada, tanto en la licitación de la compra del autobús de Aucorsa como en los 14 camiones de Sadeco”.

Por último, el viceportavoz socialista ha querido denunciar la actitud del presidente de Aucorsa durante la celebración del consejo de administración que ha dado el visto bueno a la operación. Miguel Ángel Torrico ha intentado retirarle la palabra al consejero del PSOE, José Antonio Romero, porque “ni quería dar explicaciones ni quería escuchar la verdad”.