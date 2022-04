«La guerra entre Rusia y Ucrania no puede acabar con dos ganadores»

Anna Kostyuk es ucraniana, de la ciudad de Lutsk, pero lleva en España 20 años y hace 12 que abrió una tienda de globos en Córdoba. Desde que empezó la guerra se ha convertido en cabeza visible de la comunidad de ucranianos instalados en Córdoba y ha organizado parte de la ayuda humanitaria que se está enviando a la frontera y de dar la bienvenida a quienes llegan a la ciudad. El domingo pasado juró bandera en agradecimiento a la solidaridad de España y ayer se puso al frente de la bandera de Ucrania hecha con globos más grande de España.

¿Cómo surge esta idea?

Yo soy instructora de globos y conozco globeros de toda España porque vamos juntos a cursos y demás. Uno de estos grupos me propuso hacer algo bonito por Ucrania, una bandera gigante, y yo planteé hacerla en Córdoba para dar publicidad a la ciudad. Así que viene gente de Tenerife, Badajoz, Sevilla, Almería, Granada, Málaga y Huelva.

¿Cómo empezó con el negocio de los globos?

Yo trabajaba en Carrefour, en Sevilla, y un día pasé por una tienda de globos, me quedé embobada y decidí apuntarme a un curso para aprender. En ese momento, no conocía nada de ese mundo, pero me fui metiendo y ahora estoy centrada en la decoración de fiestas o espacios con globos y material reciclado o de segunda mano.

El centro de negocios Los Azahares se ha convertido en punto de recogida de ayuda humanitaria. ¿Cuántas toneladas han enviado hasta ahora?

He perdido la cuenta de cuántas toneladas hemos mandado a la frontera. Esto empezó porque tengo dos amigas ucranianas que tienen comercio de tazas y de te/café. Cuando estalló la guerra, decidimos poner una cajita en nuestras tiendas para que la gente trajera gasas o betadine para Ucrania. Nunca pensamos que acabaríamos reuniendo 80 toneladas en una semana. No sé si nosotros lo hacemos demasiado bien o es que Córdoba tiene un corazón tan grande. Al principio, no teníamos dinero para enviar tráileres a Ucrania, pero en nada llegaron donaciones para pagar diez camiones. Estamos muy contentos, aunque ahora vemos que la gente está dejando de traer cosas y quiero hacer una llamada para que sigan colaborando con comida, medicinas... porque queremos mandar un tráiler cada miércoles.

¿Recibe noticias de Ucrania?

En el grupo de mi familia, cada uno dice por la mañana «estoy vivo», y así sabemos que están bien.

¿Los ucranianos que están llegando quieren volver o quedarse?

El 100% quiere volver porque cada mujer tiene a su marido, a sus padres en Ucrania. Además, los niños extrañan su casa, sus cosas y hasta la comida de Ucrania.

¿Es muy distinta la comida?

Aquí hay muchos fritos y allí mucha cuchara, no están acostumbrados y les sienta mal.

¿Tienen esperanza en que la negociación llegue a buen puerto?

La gente está de bajón, no se fían de Rusia, la guerra no puede acabar con dos ganadores. No se entendería un acuerdo que haga como que no pasó nada después de que haya muerto tanta gente.