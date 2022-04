El coordinador federal de IU y ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, ha participado este domingo en la clausura de la Fiesta del PCA en Córdoba, en un acto en el que ha abordado la constitución de un frente amplio por parte de la izquierda con el que concurrir a las próximas citas electorales.

En su intervención, Alberto Garzón ha sido acompañado por el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, la coordinadora de Podemos en la comunidad autónoma, Martina Velarde, y Pepe Larios, coordinador provincial de Alianza Verde. El acto ha sido conducido por Ana Manuela Jiménez, responsable del área ideológica del PCA.

El coordinador federal de IU ha afirmado ante los asistentes al encuentro, celebrado en El Arenal, que "es sumamente importante lo que las fuerzas políticas andaluzas aquí presentes están haciendo", destacando que la "noticia de alcanzar un preacuerdo es esperanzadora", y ha agradecido esta labor asegurando que este proceso "os va a permitir dotarnos de un ejemplo para poder promocionarlo más allá de Andalucía". Garzón ha calificado este trabajo como "un proceso de unidad popular, político y social, que aspira a constituirse en candidatura que devuelva los gobiernos a la mayoría social trabajadora".

Bajos salarios y desigualdad en Andalucía

Acerca de la situación de la comunidad autónoma, el ministro ha explicado que "Andalucía tiene una condición especial en nuestro país. Tiene una tasa de paro del 20%, más de seis puntos por encima de la media nacional, y tenemos la misma normativa, lo que explica esto son razones estructurales que explican nuestra fragilidad industrial, se ha promovido una enorme dependencia de sectores estacionales, que nos conducen a bajos salarios y a una mayor desigualdad", ha destacado.

En su opinión, sin embargo, "todo esto tiene solución con políticas enfocadas a recuperar el perímetro de soberanía productiva, de reforzamiento de la economía andaluza". Así, ha lamentado que "lo llevamos padeciendo décadas, no ha habido voluntad política de corregir esto", mientras que en la actualidad "tenemos políticas de derechas que están desmantelando conquistas sociales y económicas".

Alberto Garzón ha aludido a diferentes problemas, entre los que ha citado "el desmantelamiento" de la sanidad pública y el cambio climático, y ha subrayado que "los retos son enormes". "Necesitamos gobiernos que protejan la vida y los servicios públicos, para construir esos gobiernos necesitamos movimientos políticos y sociales que van más allá de la suma de siglas", ha reclamado.

También ha reivindicado la labor del Gobierno de España, precisando que, ante las diferentes crisis que han ido apareciendo, como la pandemia de coronavirus, la erupción del volcán en La Palma y la guerra en Ucrania, "mientras en otras crisis la solución fue bajar los salarios, privatizar servicios públicos, despedir a trabajadores, en estas crisis, gracias al espacio de Unidas Podemos, hemos hecho las cosas de manera diferente para que las crisis no las pagaran los mismos de siempre".

Un espacio que aúna a la mayoría

Respecto al frente amplio, Alberto Garzón ha subrayado que "somos conscientes de que nuestro proyecto político aúna a la mayoría social trabajadora de este país" y ha detallado que "antepone la protección y la defensa de los derechos de las familias trabajadoras y de la vida a cualquier otra consideración (...) Lo que nos jugamos es la vida y cómo salimos de estas crisis".

De este modo, ha defendido que "se puede salir de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo con más servicios públicos, mejores condiciones materiales, la protección del entorno natural, la lucha contra el cambio climático, la protección frente a las estructuras culturales patriarcales. Podemos transitar ese camino, pero si no lo hacemos, la alternativa es el ecofascismo, soluciones autoritarias, soluciones de cierre social, soluciones como estamos viendo ya que proponen las crecientes extremas derechas en todo el mundo".

En referencia a su pertenencia al Partido Comunista, Alberto Garzón ha destacado que "el hilo rojo del que estamos tan orgullosos no es folclore. Es una práctica cotidiana y hoy la realidad concreta os ha dejado a los andaluces la responsabilidad de abordar una oportunidad, de poder cimentar un frente amplio, que es un proceso que incluye a muchas fuerzas políticas y, sobre todo, a muchísima gente que está fuera esperando a sumarse a un proceso que les ilusione".

"Tenemos que empezar a llenarlo de contenido"

Por su parte, el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, ha afirmado que "el término de frente amplio se puede convertir en un fetiche, tenemos que empezar a llenarlo de contenido". Entre otras ideas, ha manifestado que "es fundamental atajar la resignación ciudadana", precisando que "es clave ilusionar con la unidad".

Además, ha hecho referencia a "la desafección política, particularmente, en la gente de izquierda" y ha señalado que para vencer esta situación "tenemos que poner a las organizaciones al servicio de la participación". Valero ha hecho hincapié en que el frente amplio "es un proceso político" y no únicamente una candidatura, y ha subrayado la importancia de la "movilización". Para concluir, ha interpelado a los diferentes actores, llamándolos a que "no tengamos miedo, porque no tenemos nada que perder y el pueblo lo está pidiendo. Organizando a la gente se da el tránsito de la potencia al poder", ha señalado.

"El PP está abriendo el camino a la alianza con la ultraderecha"

De su parte, Martina Velarde ha indicado que el PP "está abriendo el camino a la alianza con la ultraderecha en Andalucía, para hacer lo mismo que en Castilla y León, no podemos permitirlo". Ante el público reunido en la Fiesta del PCA, ha asegurado que "es posible un cambio, ya lo hemos ido haciendo durante todo este tiempo", ha afirmado en referencia a la labor del Gobierno de España, para destacar que "ya hemos empezado a hacer las políticas que queremos para Andalucía". Entre los avances, ha hecho referencia a las subidas de las pensiones y del salario mínimo, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, la concesión de ayudas a autónomos y pymes, las becas para jóvenes y los expedientes de regulación temporal de empleo.

Plantean ofrecer "soluciones nuevas"

El coordinador provincial de Alianza Verde, Pepe Larios, ha aludido al "objetivo fundamental de crear las condiciones para la vida, para una vida digna en una sociedad equitativa y justa". En este sentido, ha abogado por "ofrecer soluciones nuevas que realmente sean capaces de solucionar nuestras problemas" y, entre otras medidas, ha reclamado "optar por la producción agrícola cercana para consumirla nosotros", y "preservar los espacios naturales", ya que "el medio ambiente es el nido que ha permitido la existencia de la vida".