Los códigos Navilens para personas ciegas funcionan: 2.000 interacciones en un año

El Ayuntamiento de Córdoba ha testado la utilidad de los llamados códigos Navilens y ha decidido seguir adelante en la implantación de los mismos en la ciudad, con la incorporación de las 120 paradas de taxi que tiene Córdoba. Los códigos Navilens son un sistema tecnológico al que se accede con el móvil del usuario y que ofrece información sobre cualquier particular en dos modalidades: una que es para la que está pensado especialmente a personas con visión reducida y personas ciegas, y para el resto de usuarios que pueden acceder a dicha información en más de 30 idiomas. La Delegación de Accesibilidad, dirigida por Bernardo Jordano, instaló hace un año el primero código Navilens en una parada de Aucorsa de Ronda de los Tejares y el balance, según el edil del PP, es "más que satisfactorio". Solo en esa parada, el código ha registrado casi 800 interacciones de usuarios con discapacidad visual y 100 más de usuarios convencionales. En concreto, ese código ofrece información sobre el tiempo real de espera del autobús, sitúa la parada concreta e informa sobre la conexión con el resto de líneas de Aucorsa.

Después, el sistema se ha instalado en otras 20 paradas, que han registrado en conjunto 2.000 interacciones. "Eso demuestra que los usuarios lo han incorporado en su día a día", afirma Jordano.

Además, el pasado mes de mayo se hizo una prueba en el Museo Julio Romero de Torres, donde se instaló un código junto a La chiquita piconera que ha registrado un centenar de lecturas de personas ciegas y más de 300 de usuarios convencionales. Ahora, se extenderán los códigos al resto del museo, donde se van a instalar 35 códigos en total: 29 en obras y 6 más de información de sala. El concejal se ha mostrado muy orgullosos del resultado y anuncia que se extenderá al resto de espacios municipales. Asimismo ha recordado que se quiere implementar con 4 millones de fondos Next Generation los códigos en 167 paradas más de Aucorsa, además de mejorar la accesibilidad universal de todas ellas, si se consigue el proyecto.

Por otro lado, la idea es incorporar códigos a las 120 paradas de taxi que hay en Córdoba, para dar información no solo de la ubicación de las mismas, si no de si hay o no taxis disponibles en el momento en la parada e información sobre Radiotaxi para pedir un vehículo.