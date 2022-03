El viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha hecho público este miércoles que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha creado una nueva coordinación general, con la denominación de Reactivación Económica, Innovación y Planificación Estratégica, lo que implica el incremento de la nómina de cargos de confianza del actual equipo de gobierno de PP y Cs. "Esto significa que el batallón de cargos de Bellido cuenta ya con 14 coordinadores generales, uno por cada concejal del gobierno", ha lamentado Romero.

Según los cálculos del PSOE, el personal de confianza del gobierno local le cuesta a las arcas municipales 2 millones de euros al año, una partida que se incrementará con la creación de esta nueva plaza, ya que un coordinador general percibe 77.881,89 euros anuales. Se trata, recuerdan los socialistas, de diez coordinadores más que en el anterior mandato, mientras que los directores generales también han pasado de 8 a 11.

“Lo grave y sangrante es que este incremento escandaloso del personal de confianza de Bellido no tiene reflejo en una mejora de nuestra ciudad sino todo lo contrario: tienen a Córdoba paralizada, los proyectos no arrancan y llevan 3 años anunciando actuaciones que no culminan o ni siquiera comienzan”, destaca Romero.

"Un batallón de cargos para nada"

Para Romero, lo denunciable es que pese a este incremento de personal, el gobierno local no ha sido capaz de aprobar a tiempo el presupuesto municipal, con el perjuicio económico que esto causa a la ciudad; que no ha sido capaz de ejecutar el presupuesto al 100% y "que, en vez de invertir en Córdoba y poner en marcha políticas que mejoren el día a día de sus habitantes, guarda 180 millones de euros en un cajón"; que pagan "mal y tarde a las empresas que trabajan con el Ayuntamiento", a pesar de que muchas de ellas son pequeñas empresas y autónomos; y que "derrochan" dinero público, por ejemplo, 4 millones de euros en implantar una plataforma para la recaudación de impuestos "que no funciona y que, además, pone en riesgo los datos personales de los contribuyentes".

“En definitiva, estamos ante el peor gobierno de la democracia en este ayuntamiento y, al mismo tiempo, estamos ante el gobierno que más dinero le está costando a los cordobeses y cordobesas y el que menos invierte en la ciudad”, ha lamentado el edil socialista.