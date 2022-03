La cordobesa Laura Muñiz, de 23 años, llevará en junio un año trabajando en Decathlon. Para poder llevar a cabo esta labor, además de contar con la oportunidad que le ha brindado esta empresa, ha sido fundamental el apoyo que está recibiendo de Silvia Aljarilla, preparadora laboral de la asociación Down Córdoba.

-¿Qué estudios tienen?

Laura: Fui al colegio Pablo García Baena e hice los estudios de la ESO en el colegio Trinidad Sansueña. También me he formado en alojamiento y lavandería en el IES Gran Capitán.

Silvia: Soy educadora social.

-¿Cuál es su labor en la tienda?

Laura: Clasifico ropa y levanto pasillos, que quiere decir que voy recogiendo lo que hay mal puesto para ordenarlo y volverlo a colocar en su sitio. Me gusta ayudar a quien me pregunta, aunque lo que más me agradaría es que me pusieran en una caja.

-¿Qué le ha supuesto la ayuda de su preparadora laboral?

Laura: Me ha ayudado mucho, al principio pasaba conmigo más tiempo en el trabajo y ya menos.

-¿Cuál es su función como preparadora laboral?

Silvia: Acompaño a chicos como Laura a la empresa donde están trabajando, les voy diciendo las labores que tienen que efectuar hasta que adquieren sus capacidades. A Laura le expusimos de forma gráfica cuál era su espacio de trabajo dentro de la tienda de Decathlon y también de forma más visual se le explicó su horario laboral. Al principio, le prestaba un apoyo intensivo, durante toda su jornada, y ahora es más intermitente pues se trata de su segundo contrato.

-¿Trabajan otros jóvenes con síndrome de Down en la tienda?

Laura: Sí, aunque no siempre trabajamos juntos.

Silvia: Sí. Hay otros dos chicos que tienen un contrato indefinido. Uno de ellos algunos días va junto a Laura en el autobús cuando entran a trabajar.

-¿Qué es lo que más le gusta de trabajar?

Laura: Lo que más me gusta es ayudar a los clientes y aprender. Me gusta salir, cantar, bailar, ver películas, ir de viaje, pero quiero trabajar.

Silvia: A Laura la valoran mucho en el trabajo y los clientes están muy contentos con ella. A mí me agrada mucho ver que ha evolucionado muchísimo y lo bien que sabe tomar decisiones.