La intensa jornada de huelga del sector del transporte por mercancías ha continuado en la tarde de este viernes en Córdoba capital. Hasta allí se han desplazado varias familias de transportistas cordobeses para mostrar su apoyo a estos trabajadores.

Convocados a través de las redes sociales, hasta Mercacórdoba se han ido sobre todo mujeres y niños con varios carteles para recordar la lucha de estos camioneros.

En la concentración se han podido leer pancartas como "Orgullos de mi padre autónomo y transportista", "Somos trabajadores, no delincuentes", "Para no ganar mejor parar", "Moriremos peleando, no nos rendiremos" o "No nos politicéis, esto es supervivencia".

En el quinto día consecutivo de huelga de transportistas, el paro se nota ya en prácticamente todos los sectores productivos. Es más, varias industrias han anunciado la reducción o la paralización de la producción, como Cunext, la empresa más potente de la provincia, que ha cesado su actividad.