El PSOE califica de propaganda y anuncio electoral la propuesta del alcalde de Córdoba, José María Bellido, de invertir parte del dinero que el Ayuntamiento se ahorrará de las expropiaciones del aeropuerto --si AENA no recurre la sentencia--en un plan de mejora de los colegios públicos que son de titularidad municipal. El regidor hizo esa propuesta al informar del fallo judicial en el que se libra al Consistorio de asumir el coste de las expropiaciones que se hicieron hace 15 años para ampliar la pista y al recordar que los presupuestos municipales llevan años reservando 7,4 millones por si finalmente la administración local debía hacerse cargo del coste expropiatorio. Una vez liberada esa partida, la idea era invertir parte en los colegios públicos y parte en la financiación local de los proyectos financiados con fondos Next Generation.

Uso propagandístico de los colegios

La concejala socialista Alicia Moya denuncia el modo en el que el alcalde "utiliza los colegios para hacer propaganda electoral" y asegura que es un anuncio sin credibilidad a la luz de lo realizado en esta materia por el actual equipo de gobierno. Considera el PSOE que es un anuncio que "trata de salvar los muebles de tres años de una gestión desastrosa en los colegios", donde PP y Cs han sido incapaces de culminar los expedientes para la climatización de 19 colegios, que coleaba ya del anterior mandato. "Los colegios siguen a día de hoy esperando a poder darle al botón de la climatización", resume Moya.

Además, el principal grupo de la oposición recuerda que ese no ha sido el único incumplimiento del gobierno local en cuanto a colegios públicos, ya que tampoco se han ejecutado las mociones que se han aprobado al respecto porque cuando ha habido que presupuestar esas proposiciones "la derecha ha votado en contra", la última vez hace solo una semana en la aprobación del presupuesto municipal del 2022 rechazando las dos enmiendas del PSOE para la adaptación eléctrica del resto de colegios y para un plan de arbolado en esos recintos.

"Tampoco que han han gastado ni un euro en las partidas por distritos destinadas a los colegios, que están al 0% y tampoco han sido capaces de continuar climatización en otros colegios, tal y como propuso el PSOE en el acuerdo de los remanentes del 2020", añade Alicia Moya, que recuerda que cuando los remanentes no se gastan a fecha de 31 de diciembre van a amortizar deuda).

"El alcalde no ha pisado los colegios en todo el mandato, ni sabe cuáles son las necesidades de los 85 centros de la ciudad", asegura la concejala socialista que denuncia la existencia de decenas de incidencias en estos edificios, como goteras, instalaciones eléctricas que no permiten poner más aparatos, paredes que no se pintan o desperfectos en tejados.

Por último, el PSOE recuerda que dos contratos menores relacionados con colegios (en concreto para la reparación de las cubiertas del Juan de Mena y el Santuario) son dos de los investigados en el caso Infraestructuras que ha llegado a los juzgados. Por todo lo anterior, el PSOE concluye que "la credibilidad del gobierno es exactamente igual que la ejecución presupuestaria de la inversión en colegios: un 0%" y pide al alcalde que, si de verdad quiere mejorar el estado de los colegios, se reúna con Juanma Moreno y aprueben una reforma integral de los mismos.