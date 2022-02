Las obras para la climatización de los colegios de Córdoba capital empezarán en el mes de marzo, según ha informado el delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, tras la firma de los contratos de adjudicación de las obras del lote correspondiente a Elecnor y la firma pendiente del lote adjudicado a Magtel Operaciones, que se producirá en los próximos días. A partir de la firma de los contratos, el adjudicatario tiene un mes para firmar el acta de replanteo y que empiece a correr el periodo de ejecución, por lo que el arranque de las actuaciones debería producirse a principios del mes que viene.

El responsable de Infraestructuras ha adelantado su intención de reunirse con las Ampas de los centros educativos afectados próximamente para dar cuenta de las obras que se van a realizar y resolver cualquier duda.

Respecto a los enganches de energía, Álvarez indica que una vez se completen las obras, se procederá a enganchar los sistemas de climatización a la red para ver si funcionan correctamente y si el consumo de potencia está dentro de lo contratado o se supera.

En su opinión, "no es previsible que sea necesario un incremento de la potencia contratada, ya que uno de los objetivos es reducir el consumo eléctrico respecto al uso de otros sistemas de climatización como los splits instalados en algunos colegios". Las nuevas máquinas de climatización ya se instalaron, pero no se pudieron poner en marcha porque las instalaciones eléctricas no eran adecuadas.

El proceso de contratación de las obras de adecuación de las instalaciones eléctricas al nuevo Reglamento Electrónico para Baja Tensión se abrió en agosto del año pasado y afecta a 19 colegios. El conjunto de intervenciones cuentan con un presupuesto estimado de 1.624.481,58 euros.