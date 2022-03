La entrada de vehículos de transporte de mercancías a Mercacórdoba ha bajado un 70% en la madrugada de este martes debido a la huelga de transportistas, según han confirmado a este periódico fuentes municipales. La información, adelantada por Europa Press, llega del presidente de Mercacórdoba, Antonio Álvarez, quien en la jornada de ayer hablaba de cifras que se movían entre el 10% y el 15%. Por lo tanto, esta segunda jornada de paro en el sector parece que comienza a notarse en el resto de la cadena. El concejal llega, incluso, a mencionar problemas de desabastecimiento en productos como el pescado en la capital.

Allí, un mayorista de frutas ha explicado a este periódico durante la mañana de este martes que "esto está muy parado". Según ha especificado, "hoy no se ha descargado género, todo lo que hay es de ayer". Los problemas, como ha contado, son varios. En primer lugar que "los autónomos minoristas son, por ejemplo, los que traen el género que compras fuera de la provincia". Al estar en huelga, por tanto, se limita mucho la entrada de productos. Por otra parte, él no sale con el camión. "Aquí como me la juegue yo en ir a La Carlota, a Écija o a Posadas, puedo encontrar un piquete y que me jodan el camión", ha añadido.

Para el delegado de Mercados, según ha explicado a Europa Press, "entre esa circunstancia y también de que se había producido un abastecimiento muy grande durante el fin de semana, tanto en lo que se refiere a entrada de producto a los mayoristas, como el acopio que han hecho los minoristas, se ha producido un descenso importante del movimiento de vehículos". Por lo demás, ha asegurado que "los incidentes no han ido más allá de cierta intimidación provocada por algunos piquetes, pero en ningún momento han impedido que entraran ni salieran vehículos de Mercacórdoba".

La falta de determinados productos

Si bien uno de los mayores impactos, como ha detallado Álvarez, es en el pescado, "todavía no se está notando mucho en cuanto a frutas y verduras, porque el abastecimiento era muy grande y en cámara tienen una duración superior". A eso hay que agregar el problema que, como comentaba el mayorista de fruta, supone el hecho de que una gran parte de la mercancía exterior solían traerla los minoristas.

Sobre el pescado, el delegado ha continuado diciendo que dicha situación "ha hecho que los pescaderos, sobre todo de mercados, no hayan acudido prácticamente a comprar". Tras un informe realizado ante esta situación, se refleja que en el mercado de Marrubial "el cierre de los puestos es total", en Ciudad Jardín han cerrado los cinco establecimientos que hay, en La Corredera "sólo ha abierto uno de cuatro" y en el Sector Sur, dos de cuatro.