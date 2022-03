La huelga indefinida de transportistas, convocada por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, ha movilizado a diferentes trabajadores autónomos este lunes para organizar algún piquete informativo en la capital de Córdoba, pero no ha habido ninguna incidencia. Como ha informado a este periódico Jorge Ruz, miembro del colectivo, no se ha producido ningún corte a raíz de la huelga, auqnue "no hay movimiento en las zonas de descarga". Desde grandes superficies como Mercadona o El Corte Inglés han asegurado que no ha llegado ninguna notificación de afectación al respecto. Y, en el mismo sentido, Antonio Álvarez, delegado de Mercados y Comercio y presidente de Mercacórdoba, sostiene que se ha mantenido a lo largo de la mañana cierta normalidad.

