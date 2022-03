La cantante cordobesa India Martínez ha demostrado en muchas ocasiones su solidaridad con aquellas personas, en especial los pacientes infantiles, que están afrontando una enfermedad. Su último apoyo ha sido a Manuela, una chica de 16 años que se encuentra ingresada en el hospital Reina Sofía de Córdoba pendiente de un trasplante. La intérprete en sus redes sociales ha publicado este miércoles: "Familia, ayer conocí a Manuela, me dijo que llevaba muchos días sin dormir y comer bien, que está muy cansada, pero me ha prometido que va a comer, hacer ejercicio y que no va a tirar la toalla. Tenemos muchos planes juntas, así que si le mandamos muchos mensajitos de amor…

"La cantante muestra unos vídeos en los que acompaña a la menor dando unos paseos por el hospital y añade esta declaración: "Seguro que le dan mucha fuerza y alegría. Manuela me dejaste muy sorprendida, de lo valiente y campeona que eres!!! Estamos todos contigo!!! Ya sabes, Nos vemos muy pronto mi niña!!!". Familia, ayer conocí a Manuela, me dijo que llevaba muchos días sin dormir y comer bien, que está muy cansada, pero me ha prometido que va a comer, hacer ejercicio y que no va a tirar la toalla. 💪🏽

Tenemos muchos planes juntas, así que si le mandamos muchos mensajitos de amor… pic.twitter.com/SdMHKEupYg — India Martínez (@IndiaMartinez) 9 de marzo de 2022 Como se puede ver en el vídeo, la cantante cordobesa canta junto a Manuela su tema 90 minutos. India Martínez se personó en el hospital después de que el Reina Sofía le hiciera llegar una carta en la que Manuela, fan de la cantante, le expusiera que está pendiente de un trasplante de pulmón y que quería conocerla y cantar junto a ella una canción. En otro post expuso: "Gracias al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por su profesionalidad, su calidad humana y por hacerme llegar este mensaje. Mucha fuerza Manuela y toda su familia! Vamos a por todas 💪🏽💪🏽💪🏽❤️".