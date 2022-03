Hacía dos años que la marea violeta no inundaba Córdoba el 8 de marzo. La última vez fue justo antes de que se declarara la pandemia de coronavirus, que obligó a suspender esta cita clásica del calendario reivindicativo el año pasado. Había ganas de salir a la calle a recordar que la lucha feminista no ha acabado y aunque parece que está en proceso de cambio y relevo generacional, Córdoba y la plataforma Nosotras Decidimos han logrado aunar todas las voces para conseguir que suenen alto y claro contra el patriarcado y el machismo. A diferencia de otras ciudades, donde el feminismo tradicional y el el movimiento transfeminista se han escindido en dos protestas diferentes, en Córdoba, ambas corrientes han salido unidas, tras distintas pancartas, lanzando un mensaje de unidad pese a las posturas enfrentadas que ha puesto sobre la mesa el debate de la ley trans.

Del 'Volver a las calles otra vez' a la batucada

Más allá de esta cuestión, la marcha del 8M, que empezó en distintos puntos de la ciudad, en los barrios, con columnas que han ido avanzando hasta la glorieta de la Media Luna, punto de encuentro para el inicio de la manifestación, ha transcurrido en ambiente festivo.

Los primeros pasos se abrieron camino con el sonido de fondo de una versión feminista de la canción Volver: Y volver, volver, volver a las calles otra vez; a gritar por las que no están y no volverán, no volverán, yo soy mujer, mujer, mujer!! La batucada que ha seguido a la canción, siempre cañera, ha sido sin duda, como cada año, la que ha levantado los ánimos en una tarde sin rastro de lluvia.

Entre 5.000 y 6.000 personas acuden a la manifestación

Entre 5.000 y 6.500 personas, según el conteo de la Policía Local y la plataforma, se han sumado a la protesta, donde han sonado proclamas ya clásicas de este día como "La talla 38 me aprieta el chocho", que mezcla el humor con la imposición estética que sufren las mujeres, otros contra el acoso sexual: "A mi no me falta ropa, a ti te falta educación"; llamadas de atención a los hombres machistas: "Si mi perro entiende un no, tú también puedes"; lemas hacia las mujeres: "Mujer escucha, únete a la lucha"; reflexiones como "Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo", "Somos históricas, no histéricas", "Lucho porque estoy viva y no sé hasta cuándo", "Ni putas, ni santas, mujeres" o nuevas aportaciones sin dobleces como "Putero, al caldero".

Entre los manifestantes, se han visto muchos jóvenes, familias con niños, abuelas con sus nietos y todo tipo de perfiles, lo que muestra que la causa de la igualdad llega a todas las capas de la sociedad y las mueve a salir a la calle. Mujeres y hombres de todas las edades han coincidido en exigir "respeto a los derechos de las mujeres", como ha señalado Lucía, una joven de Montalbán que portaba una pancarta de lo más ilustrativa en la mano: "Se escandalizan por las que luchan y no por las que se mueren". En la misma línea, se han expresado otras personas anónimas presentes en la protesta. Álvaro, un joven cordobés, maquillado y vestido para la ocasión, ha destacado la importancia de salir a la calle "porque no se ha conseguido la igualdad real, que debe estar no solo en el ámbito jurídico sino en la calle". En su opinión, como en la de su compañera María, "sigue habiendo muchos gestos machistas entre los jóvenes, cada vez más radicalizados, en la calle y en las aulas, donde se ven situaciones de acoso y de sexismo".

Elena Jiménez: "La lucha feminista sigue siendo necesaria"

Desde la plataforma Nosotras Decidimos, la portavoz, Elena Jiménez, ha recordado que la lucha por la igualdad sigue siendo necesaria "porque sigue habiendo muchas cuestiones sin resolver desde la brecha salarial a la precarización laboral de las mujeres, la feminización de la pobreza, los techos de cristal y los suelos pegajosos". También ha celebrado que, tras el parón de la pandemia, Córdoba haya salido masivamente a la calle para respaldar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

Entre los asistentes, se han visto algunas caras de políticos como el concejal de Ciudadanos Antonio Álvarez, que ha ejercido este martes de sustituto de la primera teniente de alcalde y delegada de Igualdad, Isabel Albás, en cuarentena por covid, el delegado de Igualdad y Políticas Sociales, Antonio López, la concejala socialista Isabel Ambrosio o el concejal de IU Pedro García.