La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, urge al alcalde, José María Bellido, a decidir cuál será el modelo de gestión que implemente para la puesta en marcha del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), cuya obra está previsto concluya en mayo. La portavoz del principal partido de la oposición ha vuelto a brindar la colaboración de su grupo municipal al equipo de gobierno para buscar la mejor alternativa para esta nueva infraestructura que debe acoger grandes eventos, aunque ha advertido que eso no significa que vaya a hacerle el trabajo a PP y Cs. "La colaboración del PSOE tiene un límite: no le vamos a hacer el trabajo ni a los concejales ni a Bellido. Que suden el sueldo que se gana ese batallón de cargos", ha dicho Ambrosio. La socialista ha recordado que quedan apenas unos meses para que el CEFC abra sus puertas, pese a lo cual el gobierno municipal no tiene decidido el modelo gestión. "Hay que trabajar para buscar soluciones que pasen por la eficacia y la sostenibilidad, y que haya una rentabilidad para la ciudad".

La edil socialista ha criticado tanto los "titulares realistas pero catastrofistas" que se están dando sobre el CEFC , como los "titulares imaginarios del flower power" que venden PP y Cs. En ninguno de los dos extremos, cree Ambrosio, está la solución por lo que pide "remangarse y ponerse a trabajar". En todo caso, ha vuelto a denunciar "el mal negocio" y "el regalo envenenado" para la ciudad que supuso la donación del antiguo Pabellón Cajasur, que costará entre medio millón y un millón de euros aunque esté cerrado. En cualquier caso, Ambrosio pone en valor los 17 millones que se han invertido en su remodelación y "el esfuerzo" que se hizo en el anterior mandato para seguir adelante con la obra, peso a los muchos problemas que hubo con la primera empresa adjudicataria. "A pesar de todo eso, hay que mirar al futuro y seguir trabajado por y para la ciudad", ha aseverado. Agenda urbana de Córdoba Por otro lado, Isabel Ambrosio ha manifestado su preocupación por la tardanza en la elaboración de la llamada agenda urbana, así como la falta de concreción de los pasos que se han dado. "Va pasando el tiempo y Córdoba pierde oportunidades", añade Ambrosio que lo único que ha aplaudido en este asunto es que el alcalde se haya decidido a llamarla "agenda urbana" en lugar de "plan estratégico" como hacía al inicio del mandato. En todo caso, ha señalado Ambrosio, "del plan estratégico que prometió en campaña no sabemos absolutamente nada. Van a terminar el plan estratégico en la precampaña del 2023". El Ayuntamiento de Córdoba dispondrá de 300.000 euros para el plan de acción de la agenda urbana En última instancia, la exalcaldesa ha destacado que la ciudad recibió 300.000 euros del Gobierno de España para la elaboración de la agenda urbana y que el gobierno adjudicó estos trabajos a una empresa "en baja temeraria". El plazo para presentar la agenda urbana es el 13 de septiembre del 2022 y Ambrosio teme que mientras la ciudad esté perdiendo oportunidades. "Nos suena a las chapuzas a que nos tiene acostumbrados el señor Bellido", ha concluido.