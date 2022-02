El PSOE llevará al Parlamento andaluz las demandas de los vecinos del barrio de las Moreras, después de que la portavoz del grupo municipal socialista, Isabel Ambrosio, y la parlamentaria del PSOE-A, Soledad Pérez, hayan visitado hoy jueves la zona y allí han constatado "la situación de abandono" en la que se encuentran los residentes que residen en los pisos del parque público de viviendas, propiedad de la Junta de Andalucía, así como de las tareas que tendría que asumir el Ayuntamiento de Córdoba como el mantenimiento de las zonas verdes, la limpieza, la iluminación o la reforma de acerados siguen sin realizarse.

“Estamos en una de las zonas que, al igual que otras muchas de la ciudad, sufre el abandono, la dejadez y la incapacidad del gobierno municipal de PP y Cs. El alcalde ni siquiera es capaz de realizar las tareas que están bajo su responsabilidad en el ayuntamiento”, denuncia Ambrosio, que ha pedido a José María Bellido que se tome en serio el plan de rehabilitación y mejora de la vivienda pública y que usara todos los recursos que tiene a su disposición. “En vez de dedicar tanto tiempo a criticar al gobierno de Pedro Sánchez podría utilizar la futura ley de vivienda para que Córdoba tuviera recursos para ese plan. Ésta sí que es una tarea de su competencia y también del presidente de la Junta de Andalucía. En este caso sí estaría justificado que Bellido viajara a Sevilla, a Bruselas o adonde hiciera falta para que los vecinos de Moreras, Palmeras y Guadalquivir pudieran mejorar sus condiciones de vida”, ha interpelado la portavoz.

Iniciativa parlamentaria

“Se están convirtiendo en infraviviendas, en un auténtico vertedero donde nadie tendría que vivir. El tener pocos recursos, el estar desempleado, el ser mujer o el tener hijos a tu cargo no puede ser causa de exclusión social en la ciudad. Y por desgracia lo está siendo debido a la dejadez del alcalde, que nos es capaz de exigirle nada a Moreno Bonilla. Ambos se han acostumbrado a mirar para otro lado”, ha afirmado Soledad Pérez.

Por este motivo, el PSOE registrará en el Parlamento andaluz una iniciativa para que se arreglen “ya” los bajos de las viviendas porque estas personas “no pueden seguir viviendo con ratas e insectos, en una situación tercermundista”. También pedirán al Gobierno autonómico que dé continuidad a la estrategia Eracis (puesta en marcha por el anterior gobierno socialista para zonas desfavorecidas), que termina este año.

“Nosotros pusimos sobre la mesa los recursos económicos y humanos necesarios. Ahora pedimos que continúe y que esté coordinada con Educación, Salud y Vivienda. No es solamente una cuestión de servicios sociales sino de convivencia y salud pública. Hoy Moreras está en riesgo de salud pública por la dejadez de Bellido y Moreno Bonilla. Estos dos responsables del PP no pisan nunca Moreras, Palmeras o Barrio Guadalquivir”, ha insistido la parlamentaria andaluza.

No hay respuestas para los vecinos

El PSOE se ha hecho eco de la reivindicación de los vecinos del patio Gabriel Celaya, conocido como el de la pirámide, que llevan semanas pidiendo una actuación urgente porque "hay aguas fecales en sus bajos, tuberías picadas, humedad en los pisos y suciedad acumulada".

Los vecinos del patio Luis Rosales registraron una solicitud en AVRA para poder participar de la financiación de fondos europeos para rehabilitación de viviendas. Fue en marzo del año pasado. A día de hoy no ha habido respuesta y esas ayudas se han perdido. El PSOE dice que tampoco ha obtenido contestación su requerimiento a la Junta para que les habilitara algunas cocheras en las que poder llevar a cabo una una iniciativa de autoempleo a través de una cooperativa mixta de consumo y trabajo.

Para las socialistas, esto demuestra que los vecinos van en muchas ocasiones por delante de la capacidad que tiene el alcalde para dar soluciones a los problemas. "Bellido se olvida de sus propias tareas y además incumple acuerdos de pleno, como el que contempla iniciativas para realizar mejoras en este barrio, un itinerario para uso de locales o para actuar contra las ocupaciones ilegales".

Por otro lado, los socialistas recuerdan que el Pleno aprobó una bonificación del 95% en el IBI para estas viviendas pero en las ordenanzas fiscales de este año no se contempla. “A Bellido no le duelen los vecinos de las zonas más desfavorecidas pero nosotros no vamos a dejar de denunciar el trabajo que él no está haciendo como alcalde”, sentenciaba Ambrosio.